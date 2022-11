Igea descarta ser candidato a la Alcaldía de Valladolid y Fernández Antolín afirma estar "al servicio" de Cs

El Partido Popular no es el único que no tiene, por el momento, candidato a la Alcaldía de Valladolid para las elecciones municipales de 2023. De hecho, solo el PSOE, con Óscar Puente a la cabeza, ha deshojado una margarita que Ciudadanos espera resolver también más pronto que tarde.

Quien ha querido expresar "con claridad" que en su horizonte no está el Ayuntamiento vallisoletano es el único procurador de la formación naranja en el Parlamento autonómico, Francisco Igea.

El que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha ironizado sobre su hipotética candidatura afirmando que "llevo una semana que me autodescarto de todo", en alusión a que pueda postularse para tomar las riendas de Ciudadanos a nivel nacional.

El actual portavoz, "al servicio" de Cs

En plena refundación de Ciudadanos, su actual portavoz en el Ayuntamiento, Martín Fernández Antolín, apela a la "responsabilidad" de la militancia. Preguntado sobre si repetirá como cabeza de lista en 2023, Fernández Antolín ha pedido esperar a que culmine ese proceso de refundación que podría derivar, incluso, en un proceso de primarias.

"Creo que en este punto Cs no está, además de para que se autodescarte Paco (Francisco Igea), para que se descarte más gente", ha reflexionado el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valladolid. "Mentiría si dijise que me descarto", ha proseguido, "del mismo modo que mentiría si digo que me postulo".

Fernández Antolín ni se postula ni se autodescarta, al contrario que su compañero de partido. Lo que sí tiene más claro es dónde le encontrará Ciudadanos: "Yo nunca he estado en otro sitio que no sea al servicio del partido". "Desde luego que estoy al servicio del partido", ha insistido a preguntas de COPE.