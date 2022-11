Del Olmo renuncia a ser candidata del PP por Valladolid y ofrece su apoyo a quien designe el partido

Pilar Del Olmo da un paso atrás y renuncia a ser candidata del PP de Valladolid para las próximas elecciones municipales de 2023. Así lo ha confirmado en declaraciones a COPE la actual presidenta del Grupo Municipal del PP tras un periodo de profunda reflexión. No oculta la falta de apoyo que recibió del partido en la provincia y en la región, “lo he echado de menos”, una de las razones por las que ha sopesado abandonar esta carrera porque entiende que “es muy difícil concurrir a unas elecciones sin tener detrás de un gran partido como es el PP”.

Su nombre sonó en una lista interna de posibles candidatos, si bien fueron notables los desencuentros con la dirección provincial. Un episodio que se dió por superado tras reunirse con el presidente provincial, Conrado Íscar, pero que ha podido tener peso en la decisión. “No hay que empeñarse en algo que no va a poder ser y además no van ser posible. Creo que me he desgastado y he hecho un gran esfuerzo por Valladolid, ahora hay que dejar paso a otras personas que el partido quiera que sea candidato o candidato”.

Del Olmo comunicó al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoó la decisión de renunciar a la candidatura, al tiempo que mostró su “total disposición a seguir trabajando por Valladolid hasta el final de la Legislatura”, no solo para controlar desde la oposición al equipo de gobierno, sino “para que la persona que designe el partido llegue a ser alcalde o alcaldesa de Valladolid”. “Contará con todo mi apoyo para intentar que el PP gane las elecciones en Valladolid. Tiene todo apoyo y de nuestro equipo”, concluye.

Sobre si su labor ha sido considerada en el seno del partido, comenta: “cada uno sabrá, lo que está claro es que yo ya he decidido que iba a renunciar y no quería porque no tiene mucho sentido. Pero ahí estaré, hasta el último día”.