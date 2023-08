¿Hay futuro para el pequeño comercio en Castilla y León? “Tenemos un comercio extraordinario”

Las rebajas de verano no le sirven al pequeño comercio para incrementar su actividad. Sube el coste de la vida, y si tenemos que privarnos de algo, parece que preferimos no renovar el fondo de armario, por ejemplo, que dejar de salir a cenar fuera o viajar. Con la cesta de la compra por las nubes, el pequeño comercio, no hace caja. En Castilla y León, este sector da empleo a 130.000 personas en más de 30.000 establecimientos, el 85 por ciento, micropymes. Adolfo Saínz, es el presidente de CONFERCO, lamenta que el de la Comunidad, sea el comercio que menos crezca. No es la nuestra una Comunidad fácil para el pequeño comercio por su dispersión y falta de población.

“Tenemos varios factores que no favorecen, en absoluto, a la venta”, nos cuenta en Cope, el propio Sáinz, quien añade que “en una Comunidad dispersa, con municipios muy pequeños, es muy difícil mantener una tienda … siempre lo digo … el reconocimiento a todo el que mantiene una tienda muy pequeña, abriendo la persiana cada día”.

¿Tiene futuro el comercio en Castilla y León? Pues sí lo tiene, pero hay que saber los condicionantes con los que cuenta. En la última década, en la Comunidad se han perdido cerca de 25.000 negocios. Caminar de la mano de la Administración "en una situación complicada, para intentar aplicar medidas, planes estratégicos, campañas de dinamización … que sirvan para poder revertirla".

“Animar a cualquier que quiera montar un comercio o una tienda, pero es que es muy complicado. El mantenimiento de una tienda, en un pueblo, en un barrio … es que es fundamental, tenemos un comercio extraordinario en Castilla y Léon, de una gran calidad. Hay que animar a la gente a que compre en nuestro comercio”.