Fiscalía recurre la absolución de León de la Riva por el caso de la 'comfort letter'

El Ministerio Fiscal ha interpuesto recurso de apelación frente a la sentencia de la Audiencia Provincial que el pasado mes de julio absolvió al ex alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y a los dos ex concejales, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, por la firma del aval del soterramiento.

La Fiscalía había solicitado para De la Riva una pena de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por tres delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. En su sentencia absolutoria la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial dio por válida la defensa del ex alcalde del Partido Popular de que las cartas de conformidad, en el momento de la firma, eran documentos “desconocidos” en el ámbito municipal. Si bien advertía que actuó con “negligencia grave”, no observó “malicia o intención fraudulenta” en su proceder.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid acordó tras un “intenso” debate no recurrir la sentencia absolutoria. Era un “exceso”, ha reconocido a Mediodía COPE el alcalde, Óscar Puente. El interés público, ha insistido, había quedado “a resguardo”.

Decisión “esperada” para sus socios de Gobierno. La portavoz de Valladolid Toma la Palabra y concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, considera este recurso una “buena” noticia. Para Sánchez la decisión del Consistorio daba a entender que un cargo público podía “argumentar que no sabía nada y endeudar enormemente a una ciudad sin responsabilidad”. Su formación sostiene que la firma de esta carta de conformidad ha tenido repercusiones “muy importantes” para la ciudad. Entre ellas la operación ferroviaria, condicionada por una deuda —404 millones de euros— contraída “ilegalmente”.

Desde las filas 'populares' han expresado su “máximo” respeto a la decisión del Ministerio Fiscal. Su portavoz en el Ayuntamiento, José Antonio Martínez Bermejo, se ha refirmado en la “inocencia”, tanto del ex regidor como de los dos ex concejales. Para Martínez Bermejo es clave la decisión del Gobierno municipal, quien habiéndose personado como acusación particular —solicitó tres años de prisión para De la Riva— ha decidido no presentar recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial. “El tiempo dirá”, ha sentenciado.