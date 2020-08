El fin de semana más festivo del año, sin celebraciones y con más controles para evitar contagios

Una gran cantidad de municipios estarían celebrando sus fiestas sino fuera por la pandemia originada por el COVID-19: en Valladolid por ejemplo, más de 30 pueblos en la provincia estarían inmersos en sus actividades festivas este fin de semana. La decisión de suspender las fiestas no ha sido fácil para ninguno de los alcaldes ya que no solo son importantes para el disfrute de los vecinos sino también para la economía.

El fin de semana más festivo del año se queda sin celebraciones

Tudela de Duero es uno de los pueblos que desde este viernes y hasta el próximo día 18 de agosto celebraría sus fiestas en honor a San Roque. Su alcalde, Luis Javier Gómez, ha contado a COPE que la palabra que mejor define al municipio en un día como hoy cuando se celebraría es pregón es “triste”.

Peñafiel también celebraría sus fiestas este fin de semana con algunas tradiciones como el chundará, las capeas o el vermút. Roberto Díez, regidor de la localidad, pide responsabilidad. “Nos quedaremos un año sin fiestas, ojalá el año que viene tengamos las fiestas patronales y podramos retomar esta actividad tan importante para Peñafiel, pero no podemos permitirnos que en el camino se nos quede familiares o amistades que luego no podamos volver a ver”, explicaba.

Este fin de semana habrá controles para evitar concentraciones

Audio Foto: Ayuntamiento Tudela de Duero

Ambos alcaldes han agradecido que los vecinos estén siendo responsables y cumpliendo con todas las normas. De cara al fin de semana, se han reunido miembros del ayuntamiento con las autoridades de Guardia Civil, Policia Local y Protección Civil para hablar sobre la coordinación de los posibles problemas que pueda haber.

El regidor de Tudela ha agradecido que los vecinos estén siendo responsables y cumpliendo con todas las normas, tanto ellos como los hosteleros. “Vamos a intentar que no haya botellones, que no haya concentraciones porque las cosas casualmente están muy muy complicadas”, argumentaba el regidor.

En la misma línea el alcalde de Peñafiel, tienen previstos planes de control para vigilar que todos los vecinos cumplen con las normas y que no se pueda “organizar ninguna actividad privada o que no esté autorizada” que pueda poner en riesgo la salud de los vecinos. “Lo más importante es que todos sepamos que no podemos tener un Guardia Civil detrás de cada vecino”, contaba Roberto Díez.

Audio Foto: Ayuntamiento Peñafiel

El subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, ha explicado que el hecho de que no haya festejos populares hace posible “disponer” de todos los efectivos de todas la provincias, además de todo lo relacionado con el sector de tráfico.

Desde la Delegación del Gobierno siguen pidiendo a los voluntarios de Protección Civil “que se impliquen como una ayuda” a la hora de hacer los controles pero el objetivo es “impedir” que haya este tipo de concentraciones que es donde se producen “los mayores riesgos de contagio”.

Los profesionales sanitarios piden responsabilidad social

No solo los alcaldes sino también los profesionales sanitarios siguen haciendo un llamamiento a la responsabilidad social. Temen que la suspensión de las fiestas patronales en los pueblos, lleven a sus vecinos a organizar celebraciones paralelas en las que no se pueda controlar si se usa o no la mascarilla o no se garantice la distancia social.

Los médicos, alertan del incremento de número de casos en las últimas semanas y de que puedan seguir creciendo si no se cumplen las normas en los próximos días.

El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí, ha explicado a COPE que esas fiestas paralelas “aumentan muchisimo el riesgo de transmisión entre las personas” porque hay un “consumo más elevado de alcohol” y eso produce que “se pierda un poco el juicio”.

En este tipo de celebraciones “hay más cercanía” y se olvidan las medidas de protección, incluso pueden compartir objetos, unido a la tendencia de subir el tono de voz cuando hay muchas personas dentro de un mismo hace y eso hace “que emitamos más partículas”, argumentaba el Doctor José Luis Almudí.