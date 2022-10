“Estamos viendo una anticipación en la edad de debut del ictus, llevamos más casos de jóvenes en edad laboral”

200 casos por cada 100.000 habitantes es, aproximadamente, la tasa de prevalencia del ictus, cuyo Día Mundial se celebra cada 29 de octubre.

En la mayoría de los casos —aproximadamente, ocho de cada 10— se produce por una alteración brusca en el flujo sanguíneo del cerebro. Es lo que se conoce como ictus isquémico. Se cierra una arteria y el cerebro deja de recibir riego sanguíneo y, por lo tanto, oxígeno y nutrientes. ¿Es lo mismo que un infarto cerebral? "No es lo mismo", explica a COPE el doctor Juan Francisco Arenillas, responsable de la Unidad de Ictus del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El infarto cerebral se produce "como consecuencia de que ese bloqueo de la circulación no se revierte y el tejido cerebral, que es muy sensible a la falta de oxígeno y glucosa, sufre un proceso de muerte". Un extremo que el doctor Arenillas y su equipo tratan de evitar en su Unidad.

Existe otro tipo de ictus "por suerte, minoritario", apunta el doctor Arenillas. Es el ictus hemorrágico. Supone entre un 10 y un 15 por ciento del total de casos y provoca efectos devastadores en el cerebro del paciente como consecuencia de la rotura de un vaso sanguíneo.

"Aumenta" la incidencia

Las causas por las que se produce un ictus son múltiples. Intervienen enfermedades vasculares y arteriales, pero un factor determinante son también los hábitos de vida del paciente.

"El ictus no respeta a nadie", explica el doctor Arenillas. "Ni a jóvenes ni a ningún estrato socioeconómico", apostilla. De hecho "una de cada cinco o de cada seis personas" sufrirán un ictus a lo largo de su vida.

En Castilla y León se registran entre 6.000 y 7.000 ictus al año. En Valladolid, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000. Y, a medida que está aumentando la incidencia de esta enfermedad, los profesionales sanitarios están detectando una disminución en la edad de los pacientes: "Estamos viendo una anticipación en la edad de debut del ictus, llevamos cada vez más casos de pacientes jóvenes en edad laboral".

Unidad de Ictus: "Un antes y un después"

A la Unidad de Ictus del Hospital Clínico Universitario de Valladolid llegan pacientes en fase "hiperaguda" y "aguda" de la enfermedad. La estancia media es de "entre dos y tres días", explica su responsable. Aunque depende de la gravedad del ictus.

La implantación y posterior implantación de esta Unidad ha supuesto que "en pocos años" la mortalidad se haya reducido "drásticamente" hasta cifras "récord", como las que ha experimentado el Clínico de Valladolid "con mortalidades intrahospitalarias inferiores al cinco por ciento". En lo que va de 2022 han devuelto "a la independencia funcional" a "más del 60 por ciento" de los casos "más graves". Estos pacientes han podido "volver a hacer una vida normal". "Y eso", afirma el doctor Arenillas, "es un logro".

Prevención "a escala poblacional"

Profesionales sanitarios, como el doctor Arenillas, luchan ahora por que la red de atención al ictus sea lo más completa posible. "Se han hecho grandes avances", reconoce a COPE, al tiempo que pide que sigan implantándose por todo el territorio unidades como en la que él trabaja.

La investigación vive su época "dorada". Pero hay una asignatura pendiente: la prevención del ictus. "Hay que cambiar el estilo de vida y el modo de controlar los factores de riesgo". Ese control, según el responsable de la Unidad de Ictus del Clínico de Valladolid, ha de acometerse "a escala poblacional". El doctor Arenillas apunta a un objetivo claro: alcanzar "un estilo de vida más cerebro protector".