La emotiva historia de Pilar y Deo, usuaria y auxiliar de ayuda a domicilio en Valladolid: “Parte de la familia”

De lunes a viernes en torno a las 10 de la mañana, Deo auxiliar de ayuda a domicilio llega a casa de Pilar en el barrio de Arturo Eyries. Pilar tiene 79 años y desde hace 6 tiene este servicio. Decidió solicitarla después de pasar una bronquitis y una neumonía, y empezar a notar que se fatigaba. Se ponía a hacer cosas y veía que “ya no era capaz de hacer” lo que ella quería.

Pilar hace algunas tareas de su casa como cocinar, lo sabemos porque nada más abrirnos la puerta huele a coliflor. Pero hay otras que para ella es complicado. “Yo lámpara y cosas de esas, subirme no lo puedo hacer, no me puedo ya mover como antes me movía. Tengo una enfermedad de los huesos, estoy en lo que cabe bien pero claro esta enfermedad está por dentro. Hay cosas que las puedo hacer y hay cosas que no”, nos cuenta Pilar en el salón de su casa.

Junto a ella, Deo, su auxiliar. Va a su casa una hora al día de lunes a viernes. Se encarga de tareas de mantenimiento del hogar y también de hacerle compañía. “Cada día se va haciendo una cosa y aparte del mantenimiento del hogar si Pilar necesita que vayamos al banco, al médico, pues también el acompañamiento que necesite o a comprar que alguna vez, también hemos ido con ella”, nos cuenta Deo

La ayuda a domiciliar crea vínculos

La casa de Pilar es solo una de las cuatro visitas que hace Deo a lo largo de su jornada de trabajo por la mañana. Lleva 17 años dedicándose a la ayuda a domicilio, nos ha contado en Herrera en COPE que había tenido claro que se quería dedicar a esto. Asegura que les cogen cariño, que aunque es un trabajo, son parte de la familia creando un vínculo diario.

“Les brillan los ojos ya cuando llegas, los buenos días, qué tal has dormido porque como hay también usuarios que tienes que levantar. Aparte de hacer las tareas nos ponemos a charlar. Tengo una usuaria que cuando me voy dice ¿ya te vas?, digo ya me tengo que ir a otro sitio”, nos cuenta Deo.

Pilar nos ha contado que está encantada porque habla con ellas y sobre todo la ayudan en las tares que no puede hacer. Para ella, Deo es como su hermana y cuando no puede ir, cualquier compañera se ofrece para ir a casa de Pilar. “Las preguntas que van a ir a casa de Pilar y todos levantan la mano. Todo quieren ir a tu casa pues yo por mí que venga lo que quiera me da igual, porque yo con ellas con todas me llevo muy bien y ellas es conmigo”, nos cuenta Pilar.

El Ayuntamiento de Valladolid destinará 69,5 millones de euros durante los próximos tres años para ofrecer servicios a domicilio. Un servicio que presenta 977 auxiliares y cuenta con 5.250 usuarios. Deo, auxiliar de ayuda a domicilio, forma parte de un equipo junto con otras 16 compañeras y es la coordinadora quién se encarga de elaborar una planilla para organizarlo. Suele ser todo en el mismo barrio para que los trayectos sean cortos. Deo tarda unos cinco o diez minutos entre domicilio y domicilio en el barrio de Arturo Eyries.

“Hay usuarios que tienen una hora diaria, depende de las necesidades de cada uno, porque tenemos también usuarios que requieren más atención. Por ejemplo, el aseo, salir a pasear o preparar comidas. Tengo un caso que tiene dos horas y media diarias otro hora y media”, explica.