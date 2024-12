Desconvocada la huelga de autobuses en Valladolid prevista para este lunes 23 de diciembre

No habrá huelga en el servicio de transporte público de AUVASA de Valladolid. Al menos este lunes 23 de diciembre, los vehículos circularán con normalidad por la ciudad. El comité de empresa se descuelga así de la huelga convocada en España por los sindicatos UGT y CCOO.

Una decisión adoptada de forma mayoritaria “dados los problemas y diferentes interpretaciones que han generado los acuerdos parciales con el sector de mercancías y viajeros. En este momento estos acuerdos se encuentran paralizados y sin fecha concreta de planteamiento en cuanto a mercancías y a la espera de finalización de trámites en cuanto a viajeros que, en todo caso, se tramitaría a través de un hipotético nuevo decreto que regule la aplicación de estos coeficientes”, explican fuentes del comité.

Desde el comité de AUVASA no obstante, no descartan nuevas movilizaciones para lograr la aplicación de los coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada de los conductores. Y señalan que, “en caso de que la aplicación de los citados coeficientes no progrese, este Comité promoverá y se sumará de nuevo a otras movilizaciones que persigan la aplicación de los coeficientes reductores para los y las profesionales del sector sin distinción de si están dedicados al transporte de personas o mercancías”.