Cesan al director de la cárcel de Villanubla (Valladolid) veinte días después de la fuga del preso

Instituciones Penitenciarias ha confirmado a Ical que en los próximos días se producirá el relevo de Carlos Blanco al frente de la dirección de la prisión de Villanubla (Valladolid), decisión que se toma después de que el pasado 14 de febrero un preso, condenado a 20 años de prisión por blanqueo, delito contra la salud pública y falsedad documental, lograra escapar escondido en el petate de uno de los presos que ese día fue puesto en libertad.

Tras la fuga, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, descartó “rotundamente” la implicación de cualquier funcionario de prisiones y explicó que sí existió ayuda interna de otros presos. Además, confirmó que hay dos investigaciones en marcha, una para intentar localizar al preso que se ha fugado, algo que, según reconoció, “va a ser complicado”, ya que forma parte de un clan con una infraestructura potente a nivel de medios humanos y medios económicos y otra investigación sobre cómo se ha producido la fuga.

A pesar de que el fugado se saltó cuatro controles, Canales no puso en duda el sistema de seguridad de la prisión y aseguró que el problema se produce en su aplicación. “Podría haber fallos humanos, que parece evidente que les ha habido, pero eso no quiere decir que el sistema y los protocolos sean incorrectos y sí que no se han aplicado correctamente y con el rigor”.