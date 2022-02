Castilla y León trabaja en un escenario de “nueva normalidad” de cara a la Semana Santa de 2022

A poco más de dos meses para el Domingo de Ramos la Junta de Castilla y León y representantes de distintas juntas de cofradías han mantenido una primera reunión de trabajo de cara a la celebración de la Semana Santa de 2022.

Durante este encuentro celebrado el pasado lunes, 7 de febrero, en la Consejería de Sanidad con la presencia de su titular, Alejandro Vázquez, y la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, no se fijó aún un protocolo. Pero “se dio por sentado” que habría procesiones, según ha relatado a su paso por Mediodía COPE el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Isaías Martínez.

En la Consejería de Sanidad se muestran “prudentemente optimistas”, pero apelan a la cautela. Fuentes consultadas por COPE reconocen que para el 10 de abril, Domingo de Ramos, “es posible” que la incidencia acumulada en Castilla y León —actualmente por encima de los 1.800 casos por 100.000 habitantes a 14 días, según los datos que actualiza diariamente la Consejería— haya descendido a un nivel de riesgo de “nueva normalidad”.

Esto permitiría celebrar la Semana Santa en condiciones, si no iguales, sí similares a los años previos a la pandemia. Sin embargo, las mismas fuentes recuerdan que la COVID-19 “no viene con manual de instrucciones”. En este punto remiten a lo ocurrido la pasada Navidad, cuando la variante Omicron echó por tierra todas las previsiones y puso en jaque las celebraciones propias de estas fiestas.

Mascarilla obligatoria

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto que relaja el uso de la mascarilla en exteriores avanza, sin embargo, que su uso será obligatorio durante las procesiones al tratarse de un evento multitudinario al aire libre.

A la espera de un protocolo de actuación concreto para la Semana Santa de 2022, que la Consejería de Valladolid se habría comprometido a hacer llegar a las juntas de cofradías de Castilla y León, en ciudades como Valladolid algunas cofradías han hecho suyas lo que, por el momento, son solo recomendaciones. Tales como la realización de test de antígenos a los cofrades encargados de portar pasos a hombros o a los integrantes de las bandas de música.

En los hoteles “hay reservas hechas”

La Semana Santa es uno de los principales atractivos turísticos de Castilla y León. En 2019 el Gobierno autonómico cifró su impacto económico en más de 60 millones de euros.

Para este 2022 “hay reservas hechas”, según ha confirmado a COPE la presidenta de la Asociación de Hoteles de Castilla y León, Piedad Sánchez.

Los niveles de ocupación no alcanzan aún el 100 por 100 y las previsiones que maneja el sector “aún no son certeras”, explica Sánchez, ya que “aún no sabemos cómo se va a comportar el consumidor”. La pandemia ha hecho que se incrementen las reservas “de última hora” y este cambio de comportamiento ha obligado a los hoteles a ofrecer más facilidades a los turistas con políticas de cancelación gratuitas, incluso, 24 horas antes de su llegada.