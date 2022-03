Castilla y León no prevé adoptar restricciones adicionales en Semana Santa

“No tenemos previsto establecer restricciones adicionales”. Con esas palabras ha respondido el portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, a la posibilidad de reforzar las medidas de prevención frente al COVID-19 durante la Semana Santa de 2022.

La normativa estatal guiará el regreso de las procesiones de Semana Santa tras dos años en suspenso a causa de la pandemia.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha confirmado que en Castilla y León “no está previsto establecer ninguna medida de restricción adicional”. Más allá de aquellas “que ya están establecidas con carácter general para toda España”, tales como el uso obligatorio de la mascarilla en aglomeraciones o en aquellas situaciones donde no pueda respetarse la distancia de seguridad.

“Lógicamente”, ha puntualizado Fernández Carriedo, “esto es a día de hoy”. “Si las circunstancias epidemiológicas aconsejaran otras decisiones”, ha añadido, “se podrían tomar más adelante”.

Prudencia en Semana Santa

La incidencia acumulada a siete días en Castilla y León se sitúa en el entorno de los 240 casos por 100.000 habitantes, según los datos que actualiza diariamente la Consejería de Sanidad.

El descenso de los contagios lleva estancado desde hace, aproximadamente, dos semanas. En este escenario el portavoz de la Junta en funciones ha hecho un llamamiento a la prudencia: “El que no tomemos ninguna medida adicional no significa que no hagamos un llamamiento a la responsabilidad individual de las personas que participan en la Semana Santa de nuestra comunidad autónoma”.