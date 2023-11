Castilla y León convoca Consejo de Gobierno por los pactos "sangrantes" de PSOE e independentistas

“No vamos a arrodillarnos”, ha dejado claro el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “por defender la Constitución y el Estado de Derecho frente a aquellos que lo atacaron”. El líder del Ejecutivo Autonómico, reunirá mañana sábado al Consejo de Gobierno, de manera extraordinaria, para abordar las cuestiones sangrantes que estamos viviendo en los últimos días, la amnistía, el perdón de la deuda, los pactos de Sánchez … y tomar decisiones de cara al futuro”.

Fernández Mañueco ha mostrado su preocupación y ha abogado por la “unidad” de Castilla y León frente a lo que está ocurriendo. “Hemos pasado de una compra venta de votos a una absoluta estafa. Si alguien piensa que vamos a mirar para otro lado, no nos conoce, si alguien piensa que no haremos nada, está en un error, si alguien piensa que nos quedaremos cruzados de brazos, se equivoca”, deja claro el presidente de la Comunidad.

“No puede ser por España lo que va claramente contra España, porque no es por interés general lo que es solo interés particular o personal. No es por la convivencia lo que es un claro ataque contra la convivencia, contra la Constitución y además nos enfrenta a todos", sentencia.

Castilla y León reclama convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Alfonso Fernández Mañueco insiste en que estas actuaciones ponen en peligro “nuestra forma de vida y nuestra dignidad. Vamos a ser fuertes y a resistir a quienes quieren debilitar a España”

Castilla y León rechaza “privilegios y discriminación”. Es un “agravio”, apunta el presidente, “negociar con unos pocos lo que afecta a todos los españoles. Se está rompiendo el marco de coordinación financiera que tenemos en el Estado de las autonomías. Estas decisiones deben debatirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque es el instrumento que nos hemos dado todos”. Se niega, Fernández Mañueco a entrar en “juegos de cifras” porque nacen de una negociación bilateral. Hay que abordarlo entre todas las Comunidades Autónomas de régimen común.