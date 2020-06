Camioneros llaman a no dejar “tirado” a un hostelero que les auxilió “gratis” durante el Estado de Alarma

"Un día le toqué en la cabina y le dije: oye, ¿quieres un café?". El ofrecimiento desinteresado de Félix, que quedó confinado junto a su mujer en su hotel restaurante, a un camionero que había pasado la noche en su aparcamiento emocionó al transportista. "Se me puso a llorar el pobre hombre", recuerda a COPE. Le explicó que llevaba "tres días sin tomar nada caliente, sin ducharme y sin poder ir al servicio". El camionero quiso pagarle el café, pero Félix se apresuró a decirle "no me des nada".

Por entonces, en pleno Estado de Alarma y con la actividad económica paralizada a excepción de los servicios que fueron decretados esenciales, era difícil para muchos camioneros encontrar un lugar donde poder comer o asearse.

"Unos días más tarde", añade Félix, "regresó con unos compañeros". La solidaridad de este hostelero y su mujer, así como el boca a boca, provocó un goteo incesante de transportistas a los que durante tres meses ofreció "café gratis", afirma David, uno de estos camioneros. "Un día, incluso, hasta el puro", añade. Y "no había forma" de que les cobrara por más que le decían "que no hace falta que invites; que con que nos des servicio, vale". Ante la insistencia, acabó pidiendo "la voluntad" por los bocadillos "de tortilla francesa y de lomo con queso", lo que alcanzaban a preparar en la cocina con los medios de los que disponían.

Y aunque llegaras "a deshora", apunta David, no faltaba nunca una pieza de bollería que llevarse a la boca. Pero lo "primordial" para él y sus compañeros fue la posibilidad de darse una ducha o usar el aseo, que la mujer de Félix se afanaba en desinfectar con lejía.

Concluido el Estado de Alarma, los camioneros han querido devolverle el gesto a Félix y hacen campaña para no dejarle "tirado" después de que les diera servicio "en los peores momentos" de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 . A través de las redes sociales proliferan los mensajes que animan a "ser agradecido" y a "frecuentar" este hotel restaurante situado en la Nacional I, a la altura del municipio burgalés de Pancorbo.

Félix reconoce estar "súper agradecido". No creyó que un acto "sencillo" fuera a tener "tanta repercusión". El llamamiento de los transportistas, ha asegurado a COPE, ya se está haciendo notar.