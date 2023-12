Caen las aportaciones a los Bancos de Alimentos: “Estábamos esperanzados”

Descenso en las las donaciones a los Bancos de Alimentos de Castilla y León. La última gran recogida, dejó una bajada del 30 por ciento en las aportaciones comparándolo con la anterior. ¿Qué ha ocurrido? Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, nos ha contado en COPE, cómo las familias acusan cada vez más el coste de la vida, con lo que su capacidad para realizar donaciones, se ve mermada. Eso, y que hay que repartir las aportaciones entre varias organizaciones solidarias. “Los datos que teníamos eran más esperanzadores pero a nivel de Castilla y León han bajado un 30 por ciento. Suben los tipos de interés, la cesta de la compra, los gastos energéticos … las familias tienen menos poder adquisitivo y por eso no han podido donar”, lamenta Mediavilla.

Está garantizada la despensa en invierno, pero el Banco de Alimentos hace un llamamiento para que no falten los básicos. Leche, aceite, legumbres, pasta … que no falten en la mesa de los más vulnerables con un llamamiento especial para que, coincidiendo con las fechas navideñas, tampoco lo hagan los tradicionales dulces, sobre todo, para los más pequeños. “Me preocupan mucho los niños. Que no les falte un dulce de Navidad. Es muy triste que una familia con problemas no tenga para poder llevar a la mesa en estas fechas un dulce de Navidad”. Mediavilla ha agradecido a las empresas su colaboración para que “esto lo podamos subsanar”.

Que no falten los básicos

Jesús Mediavilla, pide un esfuerzo a las familias con más recursos para que quienes menos tienen, puedan contar con los alimentos básicos.

Por ejemplo, en Valladolid, la Diputación y la Fundación Banco de Alimentos han iniciado la campaña que promueve la recogida de leche y aceite, al ser los productos “más deficitarios y necesarios” para el arranque de 2024. Se recogerán en todos los centros de trabajo de la institución provincial.