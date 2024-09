Bimbo echará el cierre de su planta en Valladolid el 31 de diciembre

Bimbo ha puesto fecha al cierre de la planta de Valladolid. Será el 31 de diciembre. Así se lo han trasladado representantes de la empresa en el primer cara a cara con los trabajadores. Un encuentro en el que no se han ofrecido certidumbres sobre el futuro de la plantilla de 200 trabajadores, 160 directos y el resto puestos indirectos.

Eso sí, aunque la fecha de cierre se ha establecido el último día del año, el desmantelamiento se producirá en los siguientes dos meses. Félix Fernández es el presidente del Comité de Empresa y ha señalado: “El volumen de pedidos ha bajado y quieren concentrarlo en otros puntos para hacerlo más eficiente”.

Desde Bimbo han citado a los trabajadores a reuniones en los días 2 y 3 de octubre para conocer más detalles del cierre. De momento, les han comunicado que se debe a una bajada en las ventas de los alimentos que se fabrican en Valladolid. Quieren concentrar la producción en otras fábricas, aunque todavía no se conoce su destino. La intención desde el comité sigue siendo permanecer en la ciudad. “No vamos a declinar nuestra actitud y haremos lo que esté en nuestra mano para seguir presionando y para que esta idea que se les ha ocurrido se le vaya de la cabeza”, ha apuntado Fernández.

Durante esta primera negociación, a la que ha acudido la dirección de recursos humanos de Bimbo España, de Bimbo Valladolid y la abogada de la empresa, el comité de empresa no ha planteado reubicar a las personas trabajadoras porque no ha visto motivos que indiquen que el funcionamiento de la planta no es viable.

Posibilidad de huelga

El comité de empresa de Bimbo Valladolid se plantea una posible convocatoria de huelga y una reunión en el servicio de relaciones laborales de Castilla y León (SERLA) porque no ve justificativos los motivos que da la empresa para decretar el cierre de la planta.

Los sindicatos estudiarán la memoria que les ha entregado hoy la empresa y recuerdan que defenderá los derechos de los trabajadores para “conseguir mantener los más de 200 empleos que están en juego”.