Así arrancan las rebajas del comercio en Valladolid: “A medio gas”

Ya están aquí las rebajas de verano. Hablamos de las oficiales porque semanas atrás muchos comercios han lanzado descuentos. El arranque ha sido muy suave, de hecho, a pesar de estar ante el periodo de rebajas de mayor impacto para el sector, el clima ha dejado un arranque muy tímido. Estas rebajas servirán para que los comercio locales vacíen su stock y se preparen para la nueva temporada.

¿Sabes cuánto nos gastaremos de media en Valladolid? 145 euros, son 15 euros más que el pasado año. Hoy en COPE nos hemos acercado a un comercio a pie de calle, a una zapatería en la calle Regalado. El clima condiciona. Esperan a que suban las temperaturas para empezar a vender el calzado de verano. “Estamos deseando que empiece a hacer buen tiempo de verdad porque como es normal, cuesta todavía vender sandalias y zapato más veraniego”, ha explicado Jaime Curiel.

El comercio online, poco a poco, gana terreno y para el comercio tradicional “es una pelea dura”. Jaime señala que no tienen los mismos gastos y les cuesta mucho más mantener a todas las personas que trabajan en la tienda. Tiene dos empleadas. “Son tres familias a comer, cambia mucho”, argumenta.

Un gasto que aliviará un poco a los comercios, que durante la temporada de invierno no han obtenido grandes resultados. Prevén que estas rebajas sean mejores, si el tiempo acompaña. “Ese gasto que no se ha hecho antes esperemos que, aunque sea a un menor precio, los consumidores se animen y compren estos artículos que no han comprado antes”, ha explicado en COPE, Jesús Herreras, presidente de Fecosva.

Las rebajas sirven para que los comercios vacíen sus stocks

Según la Asociación Española de consumidores, 7 de cada 10 personas tienen previsto acudir a las rebajas de verano. La mayoría gastará en ropa y complementos, aunque también se aprovecharán los descuentos para invertir en electrodomésticos, productos informáticos o muebles. Quienes las aprovechan son de todo tipo de gente porque intentar obtener un artículo a un precio menor “a todos nos apetece”. Muchos articulos que tenían “ojeados”

Rebajas que aplican en los comercios de Castilla y León. La percepción que tienen es que van a ser buenas después de la campaña de primavera que no lo ha sido. Los comerciantes harán ofertas atractivas, nos ha contado en COPE, Adolfo Sainz, presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León. Asegura que las continuas promociones durante todo el año hacen que pierdan el sentido. Todo lo que no se ha vendido es ahora cuando se pone a la venta para vaciar nuestros stocks, para que los clientes aprovechen las ofertas y “ese es el verdadero sentido de las rebajas”. Cree Sainz que cuando son continuos los descuentos durante todo el año es una “forma de adulterar” lo que tenía el sentido.

El pequeño comercio sigue confiando en estas rebajas. Que sea mejor o peor temporada influye también la población. Por eso, en verano, puede haber diferencias entre provincias.