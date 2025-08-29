`25 años de la Virgen de San Lorenzo (2000-2025)´: un viaje por la historia de los carteles de las fiestas de Valladolid

`25 años de la Virgen de San Lorenzo (2000-2025)´, es el nombre que recibe la nueva exposición, que se ubica en la Sala de Exposiciones de la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, de lunes a sábado, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h, y los domingos, de 10:00h a 14:00h. Estará abierta desde el día de hoy hasta el último día de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

A una semana del inicio de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que este año celebra su 25 aniversario del 5 al 14 de septiembre, las actividades previas han dado comienzo este viernes con la inauguración de esta exposición. “Una muestra única que pondrá en valor el trabajo popular de estos 25 años y que permitirá al público rememorar las fiestas de la Virgen de San Lorenzo desde sus inicios”, ha destacado Jesús Julio Carnero, Alcalde de la ciudad de Valladolid, durante la presentación.

La exposición cuenta con todos los carteles anunciadores de la Feria y Fiestas de la patrona de la ciudad, a excepción del cartel de 2020 debido a la cancelación por la pandemia del Covid-19. En total son 25 imágenes, desde el año 2000 hasta 2025, formando una muestra llena de tradición, originalidad e historia a través de los carteles que protagonizaron la programación de actividades de la festividad que la ciudad celebra a principios del mes de septiembre.

“Las fiestas arrancan con un cartel, un programa y un pregón, y hemos querido en este año tan importante y tan emblemático, en el que hacemos 25 años desde que iniciamos la andadura de las fiestas y las ferias de la Virgen de San Lorenzo, hacer una retrospectiva en uno de esos ámbitos tan importantes como lo es el cartel”, ha añadido Jesús Julio Carnero para iniciar la presentación.