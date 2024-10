Una marea verde inunda Valladolid e ilumina un día gris de otoño: “Energía pura”

Ni las bajas temperaturas, ni la incómoda lluvia han logrado acabar con las ganas de decenas de miles de personas que no han dudado en participar en la marcha contra el cáncer “más numerosa de toda España”. Me atrevería a decir “de Europa” ha dicho la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, que no ha faltado a la cita. Como tampoco lo ha hecho el alcalde, Jesús Julio Carnero que ha recordado que la Asociación Española Contra el Cáncer en Vallaldolid es Medalla de Oro de la ciudad por “su lucha, su capacidad de aglutinar sensibilidad, solidaridad en torno a algo que nos implica a todos”.

Corriendo o dando un paseo. Con o sin paraguas. Miles de personas, niños, padres, abuelos … no han querido perderse una cita con la solidaridad y el deporte fomentando también “hábitos saludables de vida”, nos decía a COPE un padre con sus dos hijos pequeños una vez finalizado el recorrido. 5 kilómetros que “hemos hecho corriendo, en familia”.

Esperanza

“Es un día grande. Es motivo de esperanza” decía al comienzo el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid, Artermio Domínguez. "Es la marcha más importante que hay en España a favor de la AECC", ha destacado.

La recaudación se destinará a proyectos de investigación oncológica de la asociación, cuyo presupuesto asciende a 600.000 euros, entre los que se encuentran las siete Ayudas Predoctorales y la Ayuda de Investigación de la doctora Nuria Benavent, que realiza un estudio sobre cáncer infantil y en adolescentes.

Recorrido

La marcha comenzó en las pistas deportivas del Campo Grande y continuó por plaza de Colón, Paseo de Filipinos, Paseo de Zorrilla, Calle de San Ildefonso, Paseo de Isabel la Católica, Puente de Isabel la Católica, Calle arzobispo José Delicado, Puente de Poniente, Paseo de Isabel la Católica, Calle Doctrinos, Calle de Santiago, Plaza Mayor, Calle Ferrari, Plaza de Fuente Dorada, Bajada de la Libertad, Plaza de la Libertad, Plaza de Portugalete, Calle del arzobispo Gandasegui, Calle de López Gómez, Plaza de España, Calle de Miguel Íscar, Carril bus Acera de Recoletos.