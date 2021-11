Todos a una. Los parlamentarios del PP de Valladolid han tomado nota y recogido las grandes necesidades de la capital y de la provincia. Los presupuestos del estado son una herreamienta fundamental para reactivar proyectos paralizados o que han desaparecido por falta de compromiso económico. Hoy han presentado una batería de 30 enmiendas por valor superior a los 79 millones de euros.“Trabajaremos para que sean aceptadas, pero no somos optimistas porque al frente está Sánchez y porque sus compañeros de viaje no piensan en esta provincia”, ha señalado el diputado nacional José Ángel Alonso.

El desglose de las enmiendas incluye una importante partida de 31,5 millones de euros para acomoter la remodelación de la estación del Campo Grande. Un proyecto que ya contaba con consignación presupuestaria nacional en 2019, pero que ha desaparecido del proyecto económico. “Pedimos que un dinero que estaba proyecto para Valladolid que no se vaya por el sumidero. Vamos a estar muy pendientes y a presionar para que no quite ni un euro que pertenece a los vallisoletanos”, explica.

Acompañados por responsables del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, así como de la Dipuitación, los parlamentarios por Valadolid han recogido el guante de una vieja reivindicación, como es el soterramiento. Un proyecto de ciudad al que no quieren renunciar y por el que incluyen una consignación de cuatro millones de euros para resucitar la alternativa a la integración ferroviaria.

Hay otros dos grandes proyectos de ciudad que siguen sin certidumbres económicas como es el parque agroalimentario para el que el PP solicita al gobierno de Sánchez una partida de 1,6 millones de euros, así como el Campus de la Justicia que deberá impulsarse con una canytdad no inferior al millón de euros.

Trece millones para carreteras

Hasta 13 millones considera el PP de Valladolid que debe crecer la consignación presupuestaria del estado para impulsar determinados proyectos viarios. Entre ellos destaca el tramo de la A-11 entre Burgos y Quintanilla de Arriba con 4,9 millones de euros, la A-60, seis millones de euros para los tramos de Villanubla-La Mudarra, La Mudarra Medina de Rioseco y Medina de Rioseco-Ceinos de Campos-Mayorga, y medio millón de euros para el tercer carril de Dueñas-Cigales y la mejora del tramo Simancas-Tordesillas. Ambos en la A-62 para el que además se palneta una partida de un millón de euros para mejorar la capacidad y funcionalidad del tramo Cigales-Simancas.

Son algunos de los incrementos presupuestarios que el PP pretende incorporar vía enmienda en las partidas ya existentes, si bien figuran otras nuevas como el desdoblamiento de la N-601 con cuatro millones de euros, 500.000 euros para iniciar los estudios de la construcción de la A-65 y 1,8 millones para conectar por autovía con el Hospital y la nueva estación del AVE de Medina del Campo. Hay otro medi millón de euros para iniciar el túnel en la confluencia de la N-601 y la VA-30.