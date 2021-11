Sanidad estudia en Valladolid un posible caso de la variante Ómicron

Sanidad investiga en Valladoid un caso sospecho de la variante Ómicron. Se trata de una persona infectada con coronavirus que no ha viajado a África. El el Hospital Clínico de Valladolid el que se ha encargado del estudio, como ha avanzado la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Pocos datos han trascendido de este caso, si bien se ha precisado que no es vecino de la provincia de Valladolid. El afectado fue sometido a una PCR, que, de confirmarse, supondría el primer contagio en Castilla y León de esta cepa. Se trata de un análisis de microbiología, sobre el que todavía no se conocen los resultados.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha recordado que si Castilla y León no tiene casos aún, “los va a tener” por cuanto que “el virus no entiende de fronteras, y las anteriores cepas han acabado convirtiéndose en dominantes”. Ha lanzado un mensaje de “tranquilidad y prudencia” ya que aunque la nueva variante “parece más contagiosa, no hay ningún dato sobre una mayor letalidad o escape vacunal”.

Datos de la sexta ola

Valladolid acapara el 33 por ciento de los nuevos contagios. Uno de cada tres se notifica en Valladolid, si bien no se han registardo fallecidos por coronavirus.

Castilla y León ha sumado este martes 609 casos de covid en las últimas 24 horas, 116 más que hace una semana. El número de fallecidosse eleva a tres en los hospitales públicos en Ávila, León y Salamaca.