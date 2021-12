'Miradas' que se apagan en Castilla y León

Padres y Madres del Centro de Educación Especial Número 1 de Valladolid se han echado hoy a la calle para denunciar la desaparición del programa 'Miradas', impusado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León desde hace diez años y que, con la llegada de la pandemia, ha llegado a desaparecer de las aulas.

Este programa, en el que participan músicos profesionales de la Orquesta, permitía llevar la música a las aulas de menores con grandes discapacidades. Con la llegada de la pandemia, dioun giro y ahora será ofertado esta posobilidad con monitores. Maite Villar, vicepresidenta de la Asociación de Madres y Padres del Centro de Educación número 1 de Valladolid, ha explicado a COPE que con esta decisión de la Consejería de Cultura se está vulnerando un derecho fundamental. “A todos se les llena la boca con la discapacidad y están vulnerando los derechos de nuestros niños. Si algo funciona, no nos lo quite, mejórelo”, ha apostillado.

Villar insiste en que no es justa la decisión por cuanto la música llega hasta este colectivo que no suee acudir a conciertos. “Se encuentran en los pasillos con los músicos. Saben diferenciar los instrumentos. Han aprendido lo que son, aunque no hablen por sus grandes dificultades”, explica.

Una idea en la que ha insistido Jordi Creus que, acompañado por su violonchelo, ha significado que la música permite una “conexión total”. “Nos permite conectar con ellos y ver su evolución a lo largo de estos años. Nosotros queremos que se continúe y mejore”.