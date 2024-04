El lobo, la amenaza ganadera que sigue protegida: “Aguantar las pérdidas”

Jesús tiene 40 años. Es ganadero en la comarca zamorana de Sayago y lleva dos décadas dedicado a la ganadería. Tiene de todo, ovino, caprino, equino...más de 1.000 cabezas y ha hecho de todo para protegerlas de la amenaza del lobo, utilizar mastines, instalar un cerco eléctrico o iluminar de noche la explotación. Eso no ha evitado el ataque del lobo. El último fue en septiembre y se llevó por delante 18 animales, algunos quedaron heridos y hay alguno desaparecido. Es la realidad que viven los ganaderos a la espera de que se levante la protección estricta recibió el lobo en 2021.

Los seguros no alivian el daño provocado por los ataques. De hecho Jesús asume que no queda otra que “aguantar las pérdidas”. Calcula que en el último la cifra de daños superó los 6.000 euros y “los seguros no cubren nada”. “Desde que el animal nace hasta que produce pasan tres años y hay que estar aportando al animal sin recibir nada a cambio. El seguro te paga una miseria, el precio del animal para la venta para carne”, lamenta.

Más ataques desde la protección estricta

Desde que en 2021 el lobo recibiera una protección especial, el número de ataques se ha disparado en Castilla y León un 33 por ciento. En cifras, se cuantifican en 3.558 ataques. Jesús nos cuenta que no hay un cómputo exacto, pero como mínimo, cada ganadero sufre de dos a tres ataques cada año. Ávila y Segovia se sitúan a la cabeza en núimero de ataques.

Si comparamos con años anteriores tomando como referencia los 3.500 ataques de 2023, se ve un claro aumento. En 2022 fueron poco más de 3.000 y el año de protección, apenas llevgaba a los 2.700.

Las comunidades más afectadas

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León tienen intereses conmunes entre ellos, la gestión del lobo. Todas ellas volverán a reivindicar el próximo miércoles, 17 de abril, en Bruselas que el lobo salga del Listado de Especies Silvestres en Régimen en Régimen de Protección Especial y eso significa prohibir su caza y establecer medidas de conservación de la especie.



Las cuatros comunidades loberas llevarán al Comité de las Regiones, órgano consultivo del Parlamento europeo, una iniciativa en ese sentido, para pedir también que se tengan en cuenta las especifidades de las autonomías a la hora de tomar decisiones.

Presencia del lobo en Castilla y León

Se estima que en Castilla y León hay entre 200 y 250 manadas de lobo ibérico, y esto supone que estamos ante una cifra que se mueve entre 1.600 y 2.000 ejemplares. Esto supone un aumento significativo en comparación con el censo anterior, realizado entre 2012 y 2014, cuando se computaron 179 manadas estables. Las provincias con mayor número de manadas son León, Zamora, Salamanca y Palencia.