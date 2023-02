Las obras en Padre Claret comenzarán en breve sin que hayan concluido en Panaderos y Labradores

La integración de las vías del tren sigue adelante con paso firme, pero con retrasos evidentes. Un proyecto de alcance y de gran envergadura que camina ajena al calendario. La actuación en Padre Claret podría ser inminente, como ha avanzado a COPE el concejal de urbanismo, Manuel Saravia, quien ha indicado que podrían arrancar sin necesidad de que concluyan las obras en Panaderos y Labradores.

Ya se ha producido una primera reunión entre Adif, la empresa constructora y el técnico municipal del área de movilidad que se encargará de supervisar el desarrollo de las mismas. Un encuentro en el que se ha establecido el día para el acta de replanteo, lo que supone el inicio formal de la obra. “Será en unos días”, según ha señalado Saravia.

Esta actuación que forma parte del proyecto de integración se iniciará sin que hayan finalizado en Labradores y Panaderos, dado que son “independientes y no se condicionan”, si bien para los otros dos pasos que están previstos entre Estación y Esgueva, sí hay que esperar a que concluya en Padre Claret, “y algo parecido ocurre en Arco de Ladrillo que dependerá de la finalización de los trabajos en la de Hípica".

Optimista pese al retraso

Manuel Saravia se ha mostrado no obstante optimista con el desarrollo de las actuaciones en Labradores y Panaderos, si bien ha puntualizado que la parte que ha sufrido un retraso es el paso de Labradores que se ha sometido a un modificado. Se va a sustituir por un nuevo cajón y ahora se modifica el paso existente, un túnel más profundo con gálibo para que tenga mayor altura. “Esa modificación implica retraso, pero el grueso de la obra (peatonal, rodado, ciclista...) va a quedar concluido en los próximos meses. A la vista del avance de las obras, lleva un tiempo y no se va a hacer en quince días, no sé poner fechas y es peligroso, pero entiendo que no tardará mucho. Igual está en abril”.