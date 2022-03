Las estaciones de servicio se ven incapaces de adelantar el descuento al carburante

Desde este viernes llenar el depósito nos costará a todos 20 céntimos menos el litro. Las estaciones de servicio afrontan con incertidumbre esta bajada de precios aprobada por el gobierno de Sánchez. Muchos pequeños y medianos empresarios no se ven capaces de soportar este coste. Tampoco se les ha dado una pauta a seguir para afrontar los pagos por el combustible a menor precio desde el próximo viernes. Leopoldo Herrero, presidente de las estaciones de servicio de la provincia de Valladolid, explica a COPE: “las petroleras nos lo van a pagar a mes vencido y nosotros, los carburantes los pagamos a nueve días, así que nos quedamos sin tesorería”.

Herrero lamenta que no se les haya informado de cuál es la estrategia a seguir puesto que los consumidores se beneficiarán de esa rebaja cuando vayan a repostar a la gasolinera y no tendrán que solicitar una devolución posterior. La intención del Ejecutivo es que sobre el precio marcado, esto es, no se tocarán los monolitos, se aplique una rebaja de al menos 20 céntimos, 15 a cargo del Gobierno y un mínimo de cinco por parte de las petroleras

A la vista de esta bajada del precio de los carburantes que se estrenará este viernes, pero que no irá más allá del mes de junio, michos clientes están evitando estos días pasar por las estaciones de servicio a repostar. “Están echando lo menos posible. Mis ventan han caído un 70 u 80 por ciento por debajo de lo normal”, asegura Herrero quien, por cierto, hace una semana y media que no compra combustible.

El precio de la gasolina y el diésel continúa al alza. Respecto a hace un año, la gasolina es ya más de un 37 por ciento más cara y el diésel cerca de un 51. Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 99,715 euros, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 98,89 euros.