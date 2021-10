Las cinco DO de Valladolid regarán la Plaza Mayor este puente del Pilar

Es un buen momento para el despegue de la economía. Con una pandemia con una tendencia claramente a la baja, los sectores más pujantes como son los vinculados al turismo no quieren desaprovechar esta plataforma de despegue. Las cinco Denominaciones de Origen, a través de casi una treintena de bodegas, se darán cita en la Plaza Mayor desde este sábado y hasta el 12 de octubre para aprovechar el tirón del puente del Pilar. Desde de la D.O. de Rueda, Santiago Mora, ha explicado que es momento de despegue: “Es un momento muy bueno para atraer turistas de Madrid y otras zonas colindantes. Es buen momento para retomar la actividad con muchas posibilidades de éxito”.

El escaparate de los caldos de calidad lo firma “Valladolid. Plaza Mayor del vino” que tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de octubre. Durante esos días, la Plaza Mayor se convierte en punto de encuentro de las cinco denominaciones de origen con presencia en la provincia de Valladolid.

En esta edición, veintisiete bodegas ofrecerán en la Plaza Mayor vallisoletana sus mejores blancos, rosados y tintos, y una decena productores de alimentos los acompañarán con degustaciones. Además, se reservará un espacio para la promoción del enoturismo a través de las cuatro Rutas del Vino, la de Ribera, Rueda, Cigales y Toro.

Los asistentes podrán adquirir un bono de cinco vinos, más una copa serigrafiada y un portacopas por diez euros. El acceso al espacio habilitado en la Plaza Mayor será libre para todo el público, pero sólo se permitirá el consumo de vino a mayores de 18 años.

El horario será el sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de 12 a 14:30 horas y de 18 a 21 horas y el martes de 12 a 14:30 horas.

Catas populares

El evento, organizado por Foro de Debate con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, ofrecerá además tres catas populares de los vinos de las cinco denominaciones de Origen de Valladolid. Estarán dirigidas a un total de cien personas, seleccionadas mediante inscripción, previo pago de dos euros y se celebrarán sábado, domingo y lunes a las 18.15 horas. Las inscripciones se pueden realizar en la Oficina comercial de El Norte de Castilla, en la calle Zúñiga 4, o en las Oficinas de Turismo de Acera de Recoletos y San Benito.

Además, las jornadas estarán animadas por un speaker, contarán con música ambiente y cuatro actuaciones de grupos musicales. El sábado a las 20 horas será el turno de Bloody Mary, el domingo a la misma hora actuarán Cañoneros, mientras que el lunes, también a las 20 horas, tocarán Jimenos Band. Las actuaciones las cerrará Mrs. Misery el martes 12 a las 13 horas.

A esto hay que sumar varias excursiones a las Rutas del Vino. El sábado a las 11 horas partirá la Ruta del Vino de Ribera del Duero; el domingo la Ruta del Vino de Toro; el lunes la de Rueda y el martes la de Cigales. Los precios de las excursiones serán de 40 euros, comida no incluida, y las inscripciones se pueden realizar en las Oficinas de Turismo de la Acera de Recoletos y San Benito o en la propia Plaza Mayor durante los días del evento.

De las bodegas participantes, once pertenecen a la Denominación de Origen Ribera del Duero. En concreto son: Legaris, Palacio de Villachica, Lynus Viñedos y Bodegas, Bodegas Servilio, Bodegas Laderas de Valverde, Bodegas Veganzones, Bodegas Arbas, Quintafiel, Velvety Wines, Barco las Culebras y Dominio del Cuco.

Desde la Denominación de Origen Rueda se unen a “Valladolid. Plaza Mayor del Vino”: Bodegas Rodríguez & Sanzo, Lagar de Moha, Bodega Eresma, Diez Siglos y Bodegas Cerrosol.

Por otro lado, las bodegas de la Denominación de Origen Cigales serán Bodegas Rosan, Cooperativa Cigales, César Príncipe, Mucy, Hijos de Félix Salas y Sinforiano.

Y se unen además al evento las Bodegas Rejadorada y Ernesto Palacio de la Denominación de Origen Toro; Melgarajo de la Denominación de Origen León y dos bodegas con IGP Tierra de Castilla y León: Viña Desgracia y Társila.