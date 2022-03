Un invierno de máximas históricas dará paso a una primavera en Castilla y León “cálida y seca”

Cálido, seco, con máximas no registradas desde 1951 y con pocas jornadas de niebla. El invierno finaliza en unos días en Castilla y León y lo hace dejando las temperaturas máximas más altas desde los años 50.

Las temperaturas mínimas han tenido un carácter normal, si bien con importantes oscilaciones, "se han registrado, de media, 51 días de helada y 13 días de mínimas menor o igual a menos cinco grados".

Casi de la misma forma en la que se marchará, el próximo domingo 20 de marzo, que será cuando entre la primavera a partir de las 16.33 horas. En abril, avanzan desde la Agencia Estatal de Meteorología hay previstos ocho días de precipitación “ y es pronto para determinar si afectarán o no a la Semana Santa”, apuntó el delegado de la AEMET en la Comunidad, Manuel Antonio Mora. “No se puede precisar porque es muy arriesgado”, sentencia.

Desaparece el polvo sahariano

Mejora la calidad del aire en Castilla y León con la retirada del polvo en suspensión aunque sigue siendo muy mala en Ávila, León, Segovia y Salamanca. Ya es razonablemente buena en Burgos y Soria.

Hoy remitirá completamente. Estas calimas son "habituales" en verano, aunque no tan abundantes y "no hay constancia" reciente de episodios tan intensos. Del espesor del polvo en suspensión "no se guardan registros" y no se pueden hacer comparativas, apunta Mora.