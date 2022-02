Esther López, un trágico final tras 25 días de angustiosa búsqueda

El cuerpo de la joven Esther López, de 35 años, ha sido hallado este sábado tras una incesante búsqueda que ha durado 25 días, desde que su familia diera la voz de alarma por su desaparición el pasado 12 de enero, en Traspinedo (Valladolid).



Esta es la cronología del suceso:



- 12 enero: la familia de Esther López denuncia la desaparición de la joven en las inmediaciones de su localidad, Traspinedo (Valladolid), tras salir por la noche con amigos y ver por televisión en un bar el partido de la Supercopa de España de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid.



Su móvil no está operativo. Los testigos sitúan la última zona en la que fue vista en el entorno del restaurante La Maña.



- 17 enero: cientos de vecinos participan en la primera batida masiva en busca de alguna pista sobre su paradero, aunque sin resultados.



- 22 enero: primer detenido por este caso, Ramón "el Manitas", de 48 años, vecino de la localidad. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, anuncia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incorpora y toma las riendas en la búsqueda.



- 23 enero: la Guardia Civil inspecciona la casa del detenido en busca de pruebas e incorpora un dron para acceder a las zonas más inaccesibles del territorio que rastrea.



- 25 enero: el padre de Esther, Miguel López, asegura que mantiene "esperanzas" en que aparezca su hija, aunque "ninguna" de que lo haga viva.



“El Manitas” se acoge a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que decide ampliar 72 horas el arresto del detenido.



Se organizan nuevos rastreos en el río Duero por parte de agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de perros en otras zonas de la localidad.



- 26 enero: concluye la inspección en la casa del detenido de donde se extraen muestras para enviar a laboratorio.



- 27 enero: “el Manitas” abandona la huelga de hambre que inició el día 25 en señal de protesta por su arresto.



El Equipo de Investigación Ocular (ECIO) de la Guardia Civil inspecciona el turismo del detenido, un automóvil que se encuentra en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.



Un dron sobrevuela la zona en la que Esther López fue vista por última vez, a las afueras de la población, cerca de la casa del arrestado y de las proximidades del restaurante donde se supone que la dejó un amigo esa noche.



- 28 enero: puesto en libertad condicional Ramón "el Manitas" tras declarar y después de seis días de detención. La juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid mantiene su condición de investigado; deberá comparecer todos los días ante la autoridad judicial y no podrá salir de España.



Nueva batida, de nuevo sin resultados.



- 29 enero: nueva búsqueda -la cuarta batida- de la joven con agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y cientos de vecinos de Traspinedo y otras localidades. Rastrean sin éxito las inmediaciones del río Duero y los pinares adyacentes a la población.



- 30 enero: el Ayuntamiento de Traspinedo, con su alcalde a la cabeza, Javier Fernández, convoca una concentración de apoyo a la familia de Esther y como agradecimiento a la Guardia Civil en su búsqueda. Se celebra bajo el lema de "Esther, tu sonrisa es nuestra esperanza".



Miguel López reconoce que son momentos "de angustia gravísimos, muy malos".



- 31 enero: el Equipo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, perros adiestrados procedentes de El Pardo (Madrid) y una serie de drones continúan con la búsqueda.



- 1 febrero: el Seprona, el GEAS y perros adiestrados trabajan para encontrar a Esther.



- 3 febrero: trasciende que la Guardia Civil ha conseguido clonar el teléfono móvil de Esther y que su última conexión fue a las 5:30 horas de la madrugada tras su desaparición.



Se conoce también que se investiga a otro vecino del pueblo del que no ha trascendido su identidad.



- 5 febrero: la Delegación del Gobierno en Castilla y León informa del hallazgo de un cuerpo a escasos 3 kilómetros de Traspinedo (Valladolid). El juez desplazado a la zona determina que el cadáver corresponde a Esther López.