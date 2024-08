Detenido en Vigo el marido de la mujer hallada muerta en una casa incendiada en Valladolid

El marido de la mujer de 49 años hallada muerta con signos de violencia en una vivienda incendiada del barrio de los Pajarillos de Valladolid ha sido detenido por la Policía Nacional en Vigo, han informado a EFE fuentes de la investigación.



La mujer fue encontrada este lunes cuando los bomberos acudieron a sofocar un fuego en el domicilio, y el arrestado ya ha sido trasladado a las dependencias policiales para su toma de declaración, según fuentes de la Delegación del Gobierno.



La autopsia a la víctima será practicada este martes para determinar las causas de la muerte, mientras las Fuerzas de Seguridad continúan las investigaciones para averiguar si se trata de un caso de violencia machista, sin descartar ninguna otra línea de investigación.



Sobre las 8,20 horas de este lunes varias patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y efectivos del parque de Bomberos de Valladolid han acudido a la vivienda, en la que se había detectado fuego.



En el interior de la casa, en la calle Sisón, han encontrado el cuerpo de la mujer - de nombre Mónica - parcialmente quemado y con signos evidentes de violencia, además de tres perros muertos por inhalación de humo.



Dos vecinos han asegurado a los medios de comunicación que la fallecida vivía con su marido -llamado Juan y al que no han visto desde el domingo- y que no tenían hijos.



Rafa, un vecino que vive puerta con puerta con la vivienda, ha asegurado a los medios de comunicación que el ahora detenido había tenido episodios muy violentos con algunos vecinos, y llegó a destrozar una puerta de otro piso con un hacha.



Según su relato, a las 4 de la mañana se escuchó un golpe muy fuerte en su casa y a las 8 empezaron a ver humo saliendo de la ventana, por lo que avisaron a los bomberos.



De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 29 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.273 desde 2003.



Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.



En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.