Del Olmo: “No seré candidata ni aunque me lo pida el partido” en Valladolid

“Tal y como está el partido en Valladolid y en estos moemntos, aunque me ofrecieran ser candidata, no lo iba a aceptar”. Lejos rebajar la tensión, la presidenta del grupo municipal del PP, Pilar Del Olmo, ha encendido la mecha de su descontento con el partido en Valladolid. No ha ocultado su decepción con el presidente provincial, Conrado Íscar, con quien tuvo la ocasión de conversar de manera informal tras la salida de la convención nacional del partido. Asegura que están bien las palabras, pero quiere hechos y el hecho cierto es que no se ha reconocido en ningún momento la labor del grupo de concejales. Tiene claro que en este momento no aceptaría ser la candidata a las próximas municipales que llegarán en año y medio. Dice Del Olmo que las críticas se han producido desde el primer día y siempre por la espalda. “A mi nunca me han llamado para decir qué mal lo estáis haciendo. Siempre ha sido todo por detrás, por la espalda”, ha lamentado.

Decepcionada con el trato y visiblemente disgustada, Del Olmo comparecía frente a sus dos ediles más cercanos, José Antonio de Santiago Juárez y Alberto Gutiérrez Alberca, quienes asintieron en todo momento amortiguando su malestar. Pensó que el congreso provincial calmaría las tensiones, pero no ha sido así y de ahí su decepción. “Siempre pensé que a partir del Congreso iban a cambiar a mejor, pero la realidad no ha sido así. Han cambiado a peor”, expone.

Del Olmo asegura que esto la doblega y que permacerá en el grupo hasta el último día de la Legislatura.