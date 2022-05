El Covid sigue la senda del crecimiento en Castilla y León

Castilla y León ha pedido al Ministerio de Sanidad que se haga una diferenciación entre los ingresos hospitalarios con covid, es decir, pacientes que acuden por otra dolencia y resultan ser positivos, y los ingresos y fallecimientos por Sars-Cov-2, donde el virus sea directamente el responsable del ingreso.

“El nivel de transmisibilidad es muy alto, ha aumentado de un modo importante la ocupación de camas ordinarias hospitalarias, no así, afortunadamente las de las Unidades de Cuidados Intensivos. Más de la mitad de los pacientes que tenemos ingresados lo son con Covid y no por Covid, es decir, el Covid al ser muy ubicuo en la población de Castilla y León hace que pacientes con otras patologías que ingresan en el hospital sean portadores de coronavirus y figuran en la lista porque realmente requieren condiciones de aislamiento pero no son enfermos cuya causa de ingreso sea específicamente el Covid”, aclara el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

Vázquez cree que es pronto para hablar de una séptima ola, y ha abogado por hacer un uso responsable de las mascarillas, no tanto por prohibirlas en los interiores.

“Aunque está retirada la obligatoriedad de portar mascarilla, yo creo que hay que ser prudente y tener en cuenta en qué edificio nos encontramos o si estamos o no en contacto con personas vulnerables o si lo somos nosotros. No es tanto obligar, como tener una actitud responsable”.

Los hospitales de León, Burgos y Salamanca acumularon la mayoría de los fallecidos. ¿qué opinan los expertos ante la posibilidad de la llegada de una séptima ola? Fausto Esteban, virólogo, reconoce el crecimiento en infección por coronavirus en las últimas semanas.

“El porcentaje de infección y de enfermedad de Covid en este momento es brutal. Es que ya no hay rastreos, ya no se hacen tantas PCRs, ahora es la propia población la que ante síntomas respiratorios dice, me voy a quedar en casa”.