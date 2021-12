Corell advierte de que la vacunación no detendrá la sexta ola en “subida libre”

España sigue apostando por la vacunación masiva de la población ante el envite de la sexta ola de la pandemia. A la cabeza en porcetajes de inmunización, el Ministerio de Sanidad no quiere descender del podio que ha permitido adminsitrar 77,8 millones de vacunas y cubrir casi el 80 por ciento de la población con la pauta completa, por encima del 81 por ciento si hablamos de una dosis. Aunque cada comunidad marca el ritmo del próximo grupo etáreo a inmunizar, las autonomías ya han recibido hoy 1,3 millones de vacunas para atender a los menores de 11 a 5 años en una campaña que oficialmente arranca el miércoles 15 de diciembre. Vacunación masiva sobre la que algunos expertos reflexionan.

El inmunólogo Alfredo Corell ha aclarado a COPE que la vacunación masiva de la población no contendrá el impacto de esta sexta ola que considera se encuentra en “subida libre”. “La vacuna no es un antídoto, es preventiva”, explica. “Por vacunar no vamos a detener la ola, nos va a permitir prevenir las siguientes”. Considera que se están tomando decisiones “con angustia y con presión por no poderla detener”, al tiempo que considera necesario adoptar otras medidas tales como el control de los interiores, vigilar la calidad del aire, controlar los aforos, o reducir el número de personas en las reuiones familiares, de modo que sean más breves los encuentros. “Se está confiando todo a las vacunas”, reflexiona.

La vacunación de los menores, más beneficio colectivo que individual

Corell ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población que está llamada a vacunarse en las próximas fechas. La estrategia fija ahora la prioridad en los menores de 11 a cinco años. “Las dosis infantiles son seguras y eficaces”, argumenta, si bien matiza que los beneficios son colectivos y no tanto sociales. Los beneficios en los menores son inferiores porque la posibilidad de que tengan un covid severo o persistente es baja.

El experto en inmunología ha señalado que este objetivo se ha establecido para deterner la transmisión, “para evitar que los niños sean los vectores de transmisión”, por lo que insiste: “es un beneficio social y es el motivo fundamental a la hora de decidir si se vacuna o no”.

Como ejemplo de otras estrategias de vacunación, ha mirado a Reino Unido donde se ha decidido no iniciar la inmunización de los más pequeños, si bien en el caso de Alemania se ha optado por hacerlo solo en los niños con patologías o quienes están en contacto con personas vulnerables. “Aquí se decide de forma masiva”.