La Cistérniga solicita a Sanidad dos pediatras a tiempo completo y agilizar el futuro centro de salud

La localidad vecina de La Cistérniga no oculta su preocupación por la dificultad para sustituir a los pediatras de la zona. En la actualidad disponen de uno a jornada completa y otro a jornada parcial. El problema se agudiza en fechas en las que se producen descansos por vacaciones, pero la ausencia de profesionales en la bolsa de empleo dificulta las sustituciones. Nuria Blanco, portavoz de la asociación La Cistérniga Sí, cree que es necesario disponer de dos pediatras a tiempo completo y explica que “no hay sustituciones. Doce días para una cita médica. Puedes esperar para una revisión, pero si el niño está enfermo no puedes esperar”.

Sin embargo esta realidad no es exclusiva de La Cistérniga, dado que el déficit de profesionales sanitarios y de determinadas especialidades es uno de los retos del sistema. Elpidio García Ramón, gerente de Atención Primaria Área de Salud Valladolid Oeste, explica a COPE, que las sustituciones constituyen un problema generalizado, si bien la plantilla de personal de pediatría está dimensionada para las tarjetas sanitarias del municipio. “Está en el ratio de pediatras de toda el área. El número de tarjetas por pediatría está en torno a 1.000. niños, en el caso de La Cistérniga son 1.570 niños con un pediatra a tiempo completo y otro a tiempo parcial. La plantilla es similar a todo el área de Valladolid”, explica.

Sin centro de salud

Una vieja reivindicación de La Cistérniga tiene que ver con la ausencia de un centro de salud. A la espera de que sea declarada zona básica de Salud el próximo año, Sanidad proyecta un futuro centro que responde a las necesidades sanitarias de un municipio con más de 9.000 vecinos. Se estudia la posibilidad de aprovechar el edificio de consultas o edificar uno nuevo. “El consultorio local tiene condiciones óptimas, no son las ideales, pero en su momento se planteará si se construye un nuevo centro o si eso llevase más tiempo, si sería más interesante el consultorio local y convertirlo en centro de salud, pero también está en estudio”, ha señalado.

Desde la asociación confían en que se dote suficientemente y no sea un cambio de nombre. Nuria Blanco asevera: “Queremos un centro de salud cuando antes, con todos los medios, no buscamos un cambio de nombre”, quien lamenta que en horario de tarde no tenga servicio médico y tengan que trasladarse para recibirla al centro de salud de Delicias en Valladolid.