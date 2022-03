El PP cierra ronda de contactos y mantiene su aspiración de formar gobierno en solitario y presidir las Cortes

Ciudadanos y Unidas Podemos han puesto el cierre a la ronda de contactos iniciada por Alfonso Fernández Mañueco para tratar de alcanzar apoyos de investidura. Los de Francisco Igea, no ven viable la pretensión del PP de gobernar en solitario y, como alternativa, reiteran la posibilidad de que vuelvan a sentarse con el PSOE para alcanzar un Ejecutivo estable. En cualquier caso, el procurador electo de la formación naranja no se plantea apoyar al líder de los populares si no rectifica la argumentación esgrimida en su momento para convocar las elecciones.

No termina de cerrar todas las puertas Ciudadanos, pero sí lo ha hecho el candidato electo de Unidas Podemos. Pablo Fernández ha avanzado su negativa a apoyar a Alfonso Fernández Mañueco como presidente, pero tampoco dará su sí al candidato que presenten a presidir las Cortes.

Igea ha defendido la alternativa de “lo menos malo” para la Comunidad a la hora de votar la composición de la Mesa de las Cortes, en el sentido de que prefiere que la presida alguien del PP o del PSOE a que lo haga un procurador de Vox.

Pablo Fernández sí se ha mostrado claro a la hora de votar a favor de un candidato del PSOE a la Presidencia de las Cortes, una alternativa que estima “plausible” en caso de que no hubiera un acuerdo entre el PP y Vox para la constitución de la Mesa de la Cámara.

En los encuentros ha estado el popular Carlos Fernández Carriedo, quien en este asunto de la composición de la Mesa de las Cortes prefiere se prudente y centrarse en alcanzar un acuerdo en torno a los programas.

El Partido Popular de CyL realizará un balance sobre cómo han ido estos primeros encuentros con el resto de partidos políticos y estudiará, la posibilidad de repetir alguno de ellos en caso de prever que pueda haber avances en las negociaciones. Es el caso, por ejemplo, de Soria Ya.

Los populares, ya lo dijeron una vez se conocieron los resultados electorales, tendrán las “manos libres” para negociar, porque estos comicios, han estado únicamente centrados en los problemas de Castilla y León.