En Castilla y León el descuento de 20 céntimos por litro trae colas a las gasolineras y sistemas colapsados

Los ciudadanos de Castilla y León se acercan hoy a las estaciones de servicio sabedores de que por cada litro de combustible se le van a descontar 20 céntimos. ¿Sabemos cómo se nos aplican los descuentos? A la hora de pagar unos lo tenemos más claro que otros, si bien, todos sabemos que, de manera temporal, el combustible será algo más barato. “70 o 80 euros. Algo se notará seguro, porque esto es ya indecente”, nos cuenta Iris que hoy ha llenado el depósito aprovechando la entrada en vigor de la medida.

Una medida a la que hay ciudadanos que dan la bienvenida, pero otros que en ella, no ven más que un parche que no servirá para solucionar el problema, ni de profesionales, ni de particulares. “Y los particulares no tendríamos que beneficiarnos de esta medida porque se va a incrementar la inflación. Que lo sepan”, lamenta José Luis que hoy se ha acercado a llenar el depósito porque “tocaba”. Más enfadado estaba Casimiro, que llevaba un rato haciendo cola en la gasolinera para llenar el depósito. “ Esto no vale para nada. Lo que hay que hacer es bajar impuestos”.

La bonificación se mantendrá hasta el 30 de junio y está generando largas colas en muchas estaciones de servicio y algunos problemas en sus sistemas informáticos. “Está siendo caótico”.

La rebaja de veinte céntimos por litro de combustible desde este viernes supondrá un ahorro de unos cien millones en los tres meses de vigencia de la medida en Castilla y León, donde hay en torno a 1,5 millones de conductores censados que consumen unos 140 millones de litros mensuales. Conductores que desde primera hora se han acercado a las estaciones de servicio aprovechando, en muchos casos los descuentos, si bien en otros, porque “tocaba” o no quedaba más remedio.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha querido dejar claro que mantiene contacto continuo con los empresarios de estaciones de servicio. Barcones dice que ya se les ha explicado cómo solicitar el anticipo de los descuentos a través de la página web de la Agencia Tributaria, que realizará los primeros abonos la próxima semana, en una reunión en la que los empresarios le han transmitido sus inquietudes ante el primer día de aplicación de la medida y han realizado muchas preguntas que ha tratado de contestar. Habrá otra reunión esta tarde para conocer cómo se ha desarrollado la jornada.