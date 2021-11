Se busca 'casa' en Valladolid para albergar el rico legado de Miguel Delibes

Valladolid está en deuda con Miguel Delibes. La pandemia paralizó la búsqueda de un espacio a la altura del laureado novelista, un lugar capaz de dar cobijo al nutrido legado que ahora custodia la Fundación en la ciudad natal de Don Miguel. Un edificio “singular” es lo que busca la Junta de Castilla y León. El consejero de Cultura y de Turismo, Javier Ortega, ha anunciado que convocará “en breve” un concurso para poner en marcha la compra de un inmueble que se convierta en la sede de la Fundación Miguel Delibes y aclara: “es la primera vez que se acude a este procedimiento de compra en la Junta de Castilla y León”, para justificar el retraso desde la firma del protocolo de colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid.

La consejería de Cultura se ofrece a comprar en solitario y lo hará a través de un procedimiento inédito al que podrán concurrir edificios emblemáticos de la ciudad. El anuncio se produce tras las duras críticas que llegan desde el Ayuntamiento por haberse dilatado los plazos. De hecho, el Ayuntamiento de Valladolid tenía un proyecto para abrir la Casa Museo de Delibes en el edificio Villa Julia, en la calle Zúñiga, aunque finalmente se desechó después de que la Junta de Castilla y León decidiera abrir a principios de año un concurso para adquirir un inmueble para la sede de la Fundación Miguel Delibes. Tanto el Consistorio como la Diputación Provincial y la Administración autonómica firmaron un protocolo para promover la creación y sostenbilidad de la Casa Museo Delibes.

El alcalde, Óscar Puente, lamenta que Valladolid aún no disponga de un espacio adecuado tras los intentos frustrados por adquirir Villa Julia. “Una compra que ya intentamos y sobre la que advertimos que era imposible, ya sabes este empeño de quítate tú que yo so sé hacer mejor”, ha ironizado el primer edil para lamentar que hayan pasado 18 meses “y no hay ningún avance”. “Lo digo con dolor porque Delibes merecía una sede en el año 2020 del centenario de su nacimiento”, sostiene. Unas palabras a las que ha respondido el consejero para lamentar: “Decir que no se ha hecho nada es una falta de respeto a los funcionarios que han estado trabajado dos años en muy duras condiciones”.

De fondo, la Fundación Miguel Delibes extrañada y contrariada por la dilatación de los plazos. Elisa, hija del escritor explica a COPE que hay muchas personas interesadas en conocer el nutrido legado de Delibes. La única opción es consultarlo en una pequeña oficina. “Decimos visitad la estatua del Campo Grande porque si vas a la Fundación, es una oficina y no hay nada más”, lamenta Elisa Delibes.

La Junta ha consignado para este año 600.000 euros y contempla otra partida idéntica en los presupuestos de la comunidad para 2022.