Villar del Río exige de nuevo la reapertura de la farmacia "como un servicio básico esencial"

La comarca soriana del Cidacos se moviliza de nuevo para reclamar al recién constituido gobierno de la Junta de Castilla y León y especialmente al presidente Alfonso Fernández Mañueco y la consejera de sanidad, Verónica Casado, la reapertura de la farmacia de Villar del Río, cerrada desde hace más de un año y medio.

Con el apoyo de la plataforma Soria ya, hoy han entregado sendas cartas a los dos representantes políticos para pedir al gobierno regional que sean sensibles con esta reinvindicación que no pide "sino un servicio necesario y básico al que tienen derecho los vecinos del medio rural", ha destacado Nieves Orte, portavoz del colectivo, que recuerda que "somos un ciudadano más aunque vivamos en el medio rural de manera que tenemos los mismos derechos". Orte recuerda que "somos españoles y europeos, que no vivimos en el tercer mundo" y advierte a los representantes públicos que se les llena la boca hablado de despoblación y de la España vaciada y no deben olvidar que una de las principales medidas debe ser permitir que los ciudadanos puedan vivir si lo quieren en el medio rural.

Los vecinos recuerdan que existen ayudas de las administraciones que puedan dar rentabilidad económica a la farmacia, de hecho hay un total de 25 farmaceúticos interesados en el concurso. Sin olvidar la rentabilidad social de un servicio de estas características. Nieves Orte recuerda la importancia que el farmaceútico cobra en el medio rural con un servicio "importantísimo en el pueblo puesto que atienden al paciente, controlan su medicación y su patología".

La plataforma en defensa de la reapertura cree que la solución está en la voluntad de la Junta de abrir de nuevo el concurso y confían en que el nuevo ejecutivo de Castilla y León sea "sensible a sus demandas".

La plataforma será recibida el mes de agosto por el procurador del común y esperan que la Junta de el primer paso para reunirlos y buscar una solución conjunta.