Una nueva empresa, Maqperso, aterriza en Matalebreras gracias al Invest in Soria

La empresa de nueva creación con sede social en la provincia de Soria, MAQPERSO SL, inicia su actividad en Matalebreras después de un año de trabajo conjunto desarrollado en colaboración entre el alcalde de la localidad, Javier García y responsables de FOES a través del proyecto de captación de empresas Invest in Soria liderado por la patronal soriana.

Esta empresa, de procedencia catalana, se dedica a la fabricación de maquinaria para el plegado de chapa y se instalará de inmediato en una nave ubicada en Matalebreras.

Con una inversión inicial cercana a los 300.000 euros y la creación de 10 puestos de trabajo a medio plazo, los promotores de Maqperso llevan un año trabajando con FOES y con el Ayuntamiento de Matalebreras hasta la materialización del nuevo proyecto empresarial.

El alcalde, Javier García, se ha mostrado satisfecho por el trabajo conjunto realizado y por los puestos de empleo creados en MatalebrerasAl respecto ha destacado el trabajo directo desde hace más de un año en este proyecto en un "esfuerzo colectivo". El edil ha subrayado especialmente "el apoyo activo del equipo de FOES que ha sido decisivo para la materialización del proyecto en la localidad". El Ayuntamiento da la bienvenida a esta mercantil procedente de Cataluña y esperan poder hacerles sentir como en casa. El alcalde está convencido "de que su proyecto va a ser un éxito y que el crecimiento les acompañará en Matalebreras”.

Javier García ha recordado además el compromiso del consisotrio con el crecimiento de la localidad a través de la apuesta firme con el polígono industrial con una oferta de 0 euros el metro cuadrado con el fin de generar empleo a lo que se suma la bonificación de impuestos.

Desde Maqperso, Carlos Gómez, uno de los socios, asegura que “los apoyos recibidos por parte de la alcaldía de Matalebreras y por parte de FOES, han sido clave para que la empresa se instale en Matalebreras. Estamos sorprendidos positivamente por toda la ayuda recibida en todos los aspectos, tanto los empresariales como los humanos. El éxito de nuestra empresa va a estar ligado a quien nos ha apoyado desde el principio, pero sobre todo a esta provincia en la cual hoy empezamos nuestra andadura”.

Por parte de Foes, la Directora General María Ángeles Fernández, ha trasladado que el proyecto Invest in Soria financiado por la Junta de Castilla y León y enmarcado en el Plan Soria, está consiguiendo importantes éxitos de posicionamiento de la provincia y de captación de empresas. Ha señalado además que es fruto de un "concienzudo trabajo en equipo que se viene desarrollando desde hace un año en contacto permanente con el Ayuntamiento de Matalebreras de una forma muy activa y discreta".

María Ángeles Fernández, recuerda que en el marco del proyecto Invest in Soria liderado por Foes “llevamos año y medio, trabajando de forma incansable y discreta para posicionar la provincia de Soria desde el punto de vista industrial, tarea complicada pues los competidores son muy feroces, pero el trabajo está dando sus frutos. El año pasado logramos atraer una empresa a Ágreda con una inversión de más de 6 millones de euros y 20 trabajadores, y hoy confirmamos la instalación de Maqperso en Matalebreras”.

“Estamos trabajando con varios proyectos empresariales de sectores diversos en diferentes puntos de la provincia, si bien en tanto no estén definitivamente materializados, no daremos detalles de los mismos, por respeto a los inversores, para evitar dar información sensible a territorios cercanos competencia de la provincia de Soria y para seguir manteniendo el grado de seriedad y profesionalidad que caracteriza desde un inicio al proyecto Invest in Soria”, ha concluido la directora de la patronal.