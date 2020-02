La subdelegación lamenta los intereses particulares que están dilatando el autobús a Calatayud

La subdelegación del Gobierno en Soria teme que existan intereses particulares que estén motivando los continuos recursos presentados a la licitación del servicio de autobús a Calatayud incluido en la línea que cubre el trayecto Valladolid Soria Zaragoza. "Parece claro que hay una estrategia por parte del alguien, no sabemos de quien, de dilatar estos procedimientos", ha explicado el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, quien lamenta que ahora el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales "paraliza cautelarmente aunque no suspende" el procedimiento de contratación del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre Valladolid y Zaragoza que establece paradas en la capital soriana y en la localidad de Calatayud donde tiene parada el AVE Madrid-Barcelona.

El recurso actual ha sido presentado por la asociación gestión de transporte de viajeros mientras en la primera ocasión fue la asociación nacional de empresarios de tranposrte en autocares y después la federación castellano leonesa de transporte en autocar. Los recursos no afectan solo a esta línea sino a otras del país, pero insiste el subdelegado en la extrañeza de tres recursos consecutivos.

"No es normal que sea la tercera vez que se recurra esta línea", dice Latorre quien asegura que entiende el malestar del alcalde de Torrubia, Raimundo Martínez, que ha sido el principal impulsor de este transporte que debe conectar la capital soriana con la alta velocidad en Calatayud. El subdelegado explica no obstante que "el problema no es el Ministerio que tiene voluntad puesto que es la tercera vez que se licita esta línea y además ha sido la primera en licitarse de todas las que han sido perjudicada con estos recursos que se han ido presentando".

Ahora toca esperar los dos meses con la confianza de que se pueda desestimar el recurso y el proceso pueda seguir adelante. Latorre ha explicado que a finales de marzo o comienzos de abril el tribunal decidirá ya si continúa el procedimiento a partir de donde está paralizado al tiempo que ha subrayado que la presentación de ofertas no se ha paralizado. "Una vez que el tribunal resuelva, si rechaza las alegaciones se abrirán los sobres, las ofertas y se podrán adjudicar", ha confiado el subdelegado del Gobierno en Soria.