Soria pierde más de 500 autónomos en el primer cuarto de siglo y más de la mitad de ellos superan los 50 años

Mercedes Ciria es la presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de la provincia de Soria (CEAT Soria)

Soria ha perdido más de medio millar de autónomos en el primer cuarto de siglo lo que supone una caída del 7,53 por ciento. Este descenso se agrava con el progresivo envejecimiento del sector y es que según los últimos datos del INE, más del 52,5 por ciento de los autónomos que trabajan en Soria tiene más de 50 años, en concreto 2.847, frente al poco más del millar de ellos que son menores de 40 años.

La Asamblea de la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Soria (CEAT Soria) ha puesto de manifiesto la preocupante situación del trabajo autónomo en la provincia y ha reclamado la puesta en marcha de medidas urgentes por parte de las administraciones en apoyo al relevo generacional y al emprendimiento.

CEAT Soria reclama la recuperación de la bonificación especial para autónomos en Soria, Cuenca y Teruel, contemplada en la Ley 31/2022 y aplicada en 2023 con una cuota reducida para nuevos autónomos y ventajas en la contratación de empleados.

La medida dejó de estar vigente en 2024, al estar vinculada a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, lo que ha supuesto la vuelta a la tarifa plana general. La presidenta de la asociación, Mercedes Ciria, insistió en que esta ayuda es “fundamental para sostener y atraer actividad empresarial en la provincia”.

La asociación advierte que todas las administraciones pueden adoptar medidas que favorezcan al sector comenzando por la local que "puede facilitar la implantación de todo tipo de emprendimiento que se desarrolle en su territorio más cercano, la autonómica deben facilitar buenos servicios que faciliten el día a día de los autónomos y el Estado puede ampliar las ayudas al funcionamiento y la tarifa plana".

CEAT Soria subrayan que sin relevo generacional, en pocos años una gran parte de los autónomos se jubilarán o cesarán su actividad, lo que supondrá la desaparición de oficios y servicios básicos como tiendas, bares, talleres o agricultura, entre otros, especialmente en el ámbito rural, donde el autónomo es muchas veces el único proveedor.

Ciria subraya que en el sector primario “cada vez es más difícil mantener las actividades agrícolas y ganaderas donde va disminuyendo el relevo”, pero también está ocurriendo en el comercio, los servicios, en pequeñas y medianas empresas “que al final son las que conforman el tejido social y económico de la provincia”.

La organización apunta que la pérdida de autónomos no es solo cuantitativa, sino también cualitativa, pues la falta de nuevos emprendedores compromete la sostenibilidad económica y social de la provincia. Si no se revierte esta tendencia, aumentará el riesgo de desaceleración económica y pérdida de dinamismo demográfico.

La Asamblea también dio cuenta de las novedades legales para el próximo año. La primera es la facturación electrónica obligatoria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 para sociedades y el 1 de julio de 2026 para autónomos.

A partir de esas fechas, todas las facturas deberán enviarse en tiempo real a la Agencia Tributaria mediante programas homologados o la aplicación oficial de Hacienda, incorporando además un código de identificación.

La segunda novedad afecta al régimen de estimación objetiva (módulos), que previsiblemente se prorrogará un año más, manteniendo los límites actuales de facturación. CEAT Soria ha pedido que, cuando finalmente se elimine este sistema, la transición sea gradual y acompañada de medidas que eviten perjuicios a los trabajadores por cuenta propia.