Soria logra rebajar la incidencia pero suma dos fallecidos más por Covid en el complejo hospitalario

Desciende la incidencia de Covid en Soria pero la tercera ola sigue dejando nuevas víctimas en el complejo hospitalario soriano.Soria suma hoy dos fallecidos más elevando el número de decesos a 244 desde marzo y son más de 60 las personas que han perdido la vida por covid desde enero en el hospital.

La provincia suma 22 nuevos positivos hoy con 46 brotes activos y 438 casos vinculados.

En la UCI permanecen 19 pacientes covid y dos por otras patologías de manera que el porcentaje de ocupación sigue siendo elevadísimo.

Hoy viernes además entran en vigor las nuevas medidas que permitirán que los sectores no esenciales puedan permanecer abiertos hasta las diez. Los establecimientos podrán recibir al último cliente a las 21.30 horas lo que ha provocado que algunos de los bares y restaurantes que llevaban más de un mes de cierre, se hayan decidido hoy a reabrir sus persianas.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a la prudencia ciudadana para que el alivio de estas medidas no suponga nuevos contagios.

El alcalde Carlos Martínez se ha mostrado muy crítico con las autoridades sanitarias a las que culpa de que la situación de Soria no mejore. Martínez elude cualquier responsabilidad de la ciudadanía e invita a la Junta a analizar qué está pasando para que en otras comunidades con menos medidas restrictivas, la situación epidemiológica sea mejor.

Insiste el alcalde en que si una comunidad como Madrid con la movilidad que genera consigue mejores cifras, la Junta debería dar explicaciones. "Si alguien tiene abierto bares, restaurantes, comercio, hostelería, Barajas y está mejor que nosotros siendo el paradigma de la sanidad privada, que alguien explique qué está pasando aquí", ha manifestado Martínez.

El regidor confía en que el gobierno regional no aplique el lunes a Soria restricciones adicionales por tener peores cifras ya que cuando se inició la escalada, la provincia asumió las medidas para toda la comunidad aún cuando su situación era mucho mejor. En este sentido ha recordado "que defendí que nos metieran en el mismo saco de toda la comunidad autónoma cuando teníamos buenos datos, lo que no entendería ahora es que no saliéramos a la vez que todos y mucho menos sin explicaciones".