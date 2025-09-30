El puente de San Esteban de Gormaz (Soria) sufre un nuevo desprendimiento, el tercero desde el pasado mes de marzo

El puente de San Esteban de Gormaz ha sufrido el tercer desprendimiento desde el pasado mes de marzo

El puente de San Esteban de Gormaz ha vuelto a sufrir un nuevo desprendimiento en su estructura al ceder el muro de contención de gaviones ubicado en la N-110. El alcalde Daniel García, ha explicado a COPE que se ha desprendido parte de la acera en la parte inicial del puente.

En estos momentos se estaba realizando el refuerzo de un canal de la fábrica de harinas y cuando han procedido al vaciado “se ha venido abajo todo ese esquinazo y hemos detectado con el vaciado que esa parte esta vacía y que no hay sujeción que pueda sostener estas aceras".

Daniel García ha subrayado que este nuevo suceso constata que este puente “no está pensado para este tráfico, para este volumen ni para este peso”.

El alcalde sanestebeño lamenta la cerrazón del Ministerio de Fomento “a la hora de ver la realidad de lo que está ocurriendo” y recuerda que es el gobierno el que tiene las competencias dado que se trata de una carretera nacional. Daniel García se ha eco también del “cabreo” de los vecinos ante este nuevo desprendimiento.

El puente de San esteban de Gormaz sufrió el primer desprendimiento tras las intensas lluvias del pasado mes de marzo que obligaron a cortar el tráfico en la zona durante semanas provocando desvíos de más de 20 kilómetros y de hasta 50 minutos que afectó a vecinos, transportistas, viajeros y servicios de emergencia dado que cortó la conexión entre un lado y otro del municipio.

La reapertura al tráfico se produjo el 7 de mayo de este año pero sufrió un nuevo suceso en julio cuando se desprendió parte del tajamar que había resultado más dañado por las tormentas.

El Ayuntamiento solicita a Fomento desde hace meses que se construya un puente alternativo de emergencia y que de forma paralela se diseñe una nueva estructura definitiva que traslade a otra ubicación el elevado volumen de tráfico que soporta el puente por el que discurre la N-110.