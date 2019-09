Protestas de los profesionales sanitarios sorianos por el catering de la Junta

Los profesionales sanitarios en Soria también están sufriendo los problemas derivados del servicio de manutención establecido por la Junta fruto de una concesión y que ha comenzado a suministrarse desde el pasado fin de semana.

Enfermeras y médicos de los servicios de urgencias y los centros de atención continuada han recibido comida a punto de caducar, fuera de plazo, con errores en el etiquetado y sin cumplir el contrato establecido con la Junta. Mercedes Gago, del sindicato SATSE ha pasado hoy por nuestros micrófonos y ha denunciado que la compañía no está cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego del servicio "era una línea de fría que se ha convertido en algo parecido a ir a comprar comida a un supermercado y te la llevo en un envase de plástico y te las ventilas tú como puedas".

Gago lamenta que no se haya optado por la medida que existía hace siete años y que consistía en que los profesionales comían en el bar o restaurante de la localidad de turno, una solución que además revertía en el propio municipio y en el mantenimiento de este tipo de establecimientos. El sindicato lamenta que el beneficio esté recayendo en una multinacional en lugar de hacerlo en los establecimientos de cada una de las provincias donde se podría consumir comida casera y contribuyendo además también a fijar población.

También incumple la empresa en el tipo de línea de producción y distribución sin olvidar que en algunos centros de salud no hay neveras y deben conservar los alimentos junto a las vacunas y restos biológicos.

La dieta que se les proporciona no es la más recomendable y en algunos casos puede llegar a los 12 o más días al mes. "No es una dieta equilibrada y además el personal de área come en estos centros entre 10, 12 o más días al mes", añade la responsable sindical.

Mercedes Gago ha explicado que en muchos casos, los profesionales sanitarios ya no están haciendo los pedidos y optan por llevarse la comida de casa, un hecho que debe resolverse puesto que el coste del servicio es muy elevado y solo repercute en la multinacional. "No nos podemos permitir que se tire el dinero al cubo de la basura", ha concluido.

Por todo ello y aún siendo conscientes de la dificultad para hacerlo, consideran que la Junta debería rescindir el contrato con la empresa adjudicataria habida cuenta además de que esta multinacional suministra en otros centros de salud "donde ya ha habido problemas".