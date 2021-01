Los contagios y la tasa de incidencia del Covid se disparan en Soria

El virus sigue creciendo en Soria de forma imparable con 95 contagios el sábado y 63 ayer domingo. Los brotes activos ahora mismo alcanzan en la provincia los 43 con 281 casos vinculados.

El efecto de las Navidades se refleja ya en las cifras de forma preocupante y la tasa de incidencia a 14 días se ha multiplicado situándose en 632,93 casos por cada 100.000 habitantes mientras la tasa a 7 días se sitúa en 460,31 casos. Recordamos que Soria comenzaba el año con una incidencia a 14 días de 86,87 casos lo que da idea de la gravedad en el aumento de contagios. El fin de semana además ha dejado dos nuevas víctimas mortales en el complejo hospitalario elevando la cifra de decesos desde el inicio de la pandemia a 185.

El sábado entraron en vigor las nuevas restricciones de la Junta y poco después el Gobierno anunciaba un recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo que limita la movilidad en la comunidad desde las 20 horas. Consideran que vulnera el estado de alarma que limita la libertad de circulación de las personas entre las 23 horas y las seis de la mañana.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo manifestaba su sorpresa por la decisión de la Junta tomada de manera unilateral e insistía en que estamos en un estado de derecho donde prima el derecho a la libertad de circulación.

A la espera de que los tribunales se pronuncien, los ciudadanos de Castilla y León deben estar en sus casas a las ocho de la tarde porque es la norma vigente ahora mismo y hasta que se pronuncien los tribunales. "En un estado de derecho las normas están en vigor desde que se publican hasta que en este caso el Tribuna Supremo se pronuncie", advierte Izquierdo quien asegura que si el Alto Tribunal anulase dicha norma y determinara que es ilegal, las sanciones tendrían que decaer.

Mientras las administraciones se enfrentan en plena tercera ola y con un virus que no de ja de expandirse, los ciudadanos no saben muy bien a qué atenerse y lamentan la falta de claridad y que se pida responsabilidad a los ciudadanos cuando los políticos no la están demostrando.

Este fin de semana por cierto se han levando 24 actas en toda la comunidad por incumplimiennto del toque de queda entre las ocho y las diez de la noche.