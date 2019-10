Jesús de Lózar deja Ciudadanos y renuncia a su escaño en el Ayuntamiento

Jesús de Lózar ha dimitido de todos sus cargos tanto en Ciudadanos como en el Ayuntamiento. Hoy mismo ha renunciado a su acta de concejal y ha hecho pública su renuncia en los cargos orgánicos del partido. De Lózar no se siente reconocido a nivel de partido y cree que debería haber ocupado el cargo de diputado provincial. Tampoco le gusta el pacto en la diputación. "Muchos no entendimos el pacto en la institución con el PP y la PPSO puesto que no tiene sentido si lo que quieres es liderar la derecha", asegura el ex concejal que cree que su partido debería haber pacto con el PSOE "como forma para ganar espacio político a la derecha".

De Lózar señala que su decisión es muy meditada y los motivos hay que buscarlos también en la deriva de Ciudadanos a nivel nacional. Asegura que ahora mismo se toman decisiones a golpe de demoscopia y no por principios y lamenta que su partido no haya favorecido la estabilidad de un gobierno pactando con el psoe.

El hasta ahora líder de Ciudadanos en Soria considera que la formación que lidera Albert Rivera está siendo parte del problema del país y no la solución. "No estoy cansado pero pienso que hoy Ciudadanos forma parte del problema y no de la solución de los problemas de España y creo que no somos útiles como partido político".

Jesús de Lózar insiste en que lleva meses meditando sobre su renuncia también porque cree que se debe a sus electores pero no piensa que esté abandonando el barco. "No abandono ningún barco, es el barco el que me ha abandonado a mí puesto que no me han reconocido el trabajo de los últimos años".

De Lózar se marcha pero asegura que seguirá trabajando desde la sociedad civil a la que pide mayor implicación en la vida de la ciudad. Defiende además su trabajo en los últimos 14 años, asegura que ha sido el alma de Ciudadanos y subraya el trabajo que ha desarrollado todos estos años, especialmente en los últimos tiempos donde a su juicio ha ejercido como única oposición ante la inexperiencia de una oposición integrada por concejales novatos que se estrenan en las tareas municipales.

El hasta ahora responsable de la formación naranja asegura que su marcha no es la única puesto que en los últimos meses desde las elecciones se han dado de baja entre el 10 y el 15 por ciento de los afiliados que rondan en estos momentos las 55 personas.

Tampoco es la primera renuncia en la corporación municipal después de la marcha de Yolanda de Gregorio para ocupar la delegación de la Junta en Soria y de la renuncia del también popular Carlos Castro que abandonó recientemente el escaño por motivos personales.