Goyo Alonso deja la Soria Ya después de 19 años por su "partidismo"

Gregorio Alonso abandona la plataforma Soria Ya por su "partidismo". El veterano miembro ha anunciado hoy que deja de pertenecer al colectivo tras las recientes declaraciones de algunos miembros de Soria Ya que no comparte en absoluto y que le hacen sentir que no es su plataforma. "Ante Las declaraciones de partidismo de la plataforma Soria Ya me veo en la necesidad de decidir que es mi último día de pertenencia porque esta no es mi plataforma", ha explicado ante los medios de comunicación.

Uno de los "goyos", miembro activo junto a Gregorio Sanz en los últimos años, asegura que no se siente representado por los actuales dirigentes a los que critica no haber convocado el consejo asesor antes de tomar decisiones a su juicio partidistas.

Sostiene Gregorio Alonso que hace tiempo que no se convoca al consejo asesor ni se han atendido las peticiones de asamblea.

Goyo no ha precisado si las declaraciones que le han molestado son las de apoyo a Teruel existe o la intención de la plataforma de dar el salto a la política, pero sí tiene claro que en el seno del colectivo ha habido personas afiliadas a distintos partidos como Juan Ignacio Latorre sin que en ningun momento se haya opinado de forma partidista como ahora.

Goyo Alonso no quiere hablar de Teruel existe ni del nuevo gobierno y el ministerio de reto demográfico pero sí se alinea con Mercedes Molina en que una de las claves para frenar la despoblación son las exenciones fiscales que debieran haberse establecido para la provincia.

Goyo Alonso deja la plataforma a la que ha pertenecido 19 años y lo hace, ha dicho, con profundo dolor. "A mi se me rasga el corazón después de todos estos años con una gran dedicación", ha manifestado el histórico activista.

Por su parte la plataforma Soria Ya ha emitido un comunicado en el que lamenta la salida de Goyo Alonso y le agradece su trabajo durante todos estos años. Asegura el colectivo que la plataforma sigue siendo "apartidista" y que exigen actuaciones favorables para Soria a las administraciones "cualesquiera que sean los colores políticos que estas representen".