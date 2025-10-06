Gabriel Ángel Rodríguez, nuevo administrador diocesano de Osma Soria

El colegio de consultores de la diócesis de Osma-Soria ha elegido como Administrador diocesano al hasta ahora vicario general de la diócesis, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, en una reunión que tuvo lugar el 29 de septiembre. La sede estaba vacante tras el traslado de Monseñor Abilio Martínez Varea a la diócesis de Ciudad Real, sede de la que tomó posesión el 27 de septiembre. El administrador diocesano se hará cargo de la diócesis de forma interina hasta que el Papa nombre un nuevo obispo para Osma-Soria.

Gabriel Ángel Rodríguez asegura que recibe esta responsabilidad "con sencillez y confianza en el Señor, sabiendo que no camino solo sino acompañado de todos vosotros". El administrador diocesano ha pedido a los fieles "que me sostengáis con vuestra oración y cercanía fraterna para mantener viva la comunión y la esperanza y la vida ordinaria de nuestra iglesia diocesana" .

Biografía

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán nació en Vinuesa (Soria) el 24 de marzo de 1970. Hizo los estudios eclesiásticos en el Seminario de El Burgo de Osma y fue ordenado sacerdote en la Catedral de El Burgo de Osma el 11 de diciembre de 1994. Entre los años 1995 y 1997 hizo la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma.

Al regresar a la diócesis fue nombrado profesor de Filosofía del Seminario y secretario de estudios, al tiempo que atendía pastoralmente algunas parroquias de la zona de San Esteban de Gormaz. En 1998 fue nuevamente enviado a Roma donde hizo la carrera diplomática en la Pontificia Academia Eclesiástica y se doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana con una tesis sobre la naturaleza de la autoridad de las Conferencias episcopales.

Nuevamente en la diócesis de Osma-Soria, y tras un breve período en la Parroquia de Arcos de Jalón, en 2003 fue nombrado Director espiritual del Seminario y profesor del mismo. Entre los años 2008 y 2018 fue Rector del Seminario diocesano; desde 2009 es vicario general de la diócesis. En el último período de sede vacante (2016-2017) desempeñó el cargo de Administrador diocesano.