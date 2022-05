El PP exige plasmar en un convenio las obras de las travesías

Ignacio Soria, concejal y portavoz de Urbanismo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, se ha referido hoy al anuncio realizado por parte del equipo de gobierno municipal socialista sobre las futuras obras de las travesías en la capital. Ha reconocido que el Partido Popular en el consistorio “a priori no ve con malos ojos el proyecto presentado”, pero ha advertido: “todavía hay mucha letra pequeña que, tras la presentación a bombo y platillo de este proyecto, habrá que definir”.

El concejal Popular ha explicado: “como ya indicamos hace meses, antes del comienzo de las obras de las travesías, es necesario firmar un convenio con el Ministerio de Fomento donde se plasme por escrito el compromiso de las obras, los plazos de ejecución mediante un calendario, y más importante aún, las partidas económicas necesarias y programadas en el presupuesto”.

Ignacio Soria ha reconocido que en la comisión de urbanismo del pasado 25 de mayo se trasladó a su grupo que sí se firmará un documento con Fomento pero señala: “ahora sí, aunque hace meses el alcalde nos dijo que no era necesario”. Y continúa: “esperaremos a que nos enseñen ese convenio para ver en qué términos se hace, para que no ocurra como con otros proyectos anunciados a gritos por el PSOE, como es el caso de la inversión de la tapa del Espolón, donde un dinero supuestamente comprometido de palabra por el entonces ministro de Fomento José Blanco, se lo llevó el viento junto a sus palabras”.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Soria ha reconocido que el proyecto “en principio nos parece acertado y necesario porque las travesías de la ciudad no pueden aguantar ni un minuto más en el estado en el que están ahora, por la seguridad de los peatones y por el grado de destrozo en algunos tramos”. No obstante, el concejal ha remarcado: “en la inversión y ejecución de un proyecto de esta envergadura, el Partido Popular estará vigilante con las obras una vez comiencen, para que todo llegue a buen puerto, y no se quede en una exposición de excavadoras y levantamiento de aceras víspera de las elecciones municipales de mayo de 2023”.

Ignacio Soria ha informado de que en la comisión de Urbanismo celebrada esta semana, comentó que considera un error que, en la calle Eduardo Saavedra- tramo frente al cuartel de la Guardia Civil–, se deje sólo un carril en el sentido de la marcha dirección a Madrid, porque “se provocará un cuello de botella con multitud de atascos innecesarios”. Ignacio Soria ha remarcado que la Calle Eduardo Saavedra “cuenta con un tráfico muy intenso y concentrado en determinadas horas por lo que, si estamos a tiempo, se debería de subsanar este asunto del que después nos arrepentiremos”.

De igual forma, Ignacio Soria ha trasladado la conveniencia de que el ayuntamiento y el ministerio interactúen lo máximo posible para lograr una homogeneidad en los materiales y acabados a utilizar en las obras, y que de esta manera “haya un modelo de ciudad acorde en los distintos tramos de travesías –tanto en las del ministerio como en las ya recepcionadas por el ayuntamiento–, y no una macedonia de materiales”.