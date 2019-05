Escolapios Soria fomenta el liderazgo entre sus alumnos con el proyecto Leader in me

Escolapios Soria implantará el próximo curso escolar el proyecto Leader in me que busca dar a su alumnado competencias de liderazgo. El proyecto se implantará en todas sus áreas educativas, desde infantil a Bachillerato para trabajar la cultura del empoderamiento del alumno basada en la idea de que todo niño puede ser un líder.

Leader in me cuenta con el apoyo del alpinista Carlos Pauler, que se acercaba al centro educativo para trasladar su experiencia a los alumnos y difundir la cultura del esfuerzo y los principios del liderazgo a través de sus experiencias deportivas. No en vano ha logrado hoyar las catorce cimas más altas del planeta. Pauler está convencido de las posibilidades que este programa puede lograr en los escolares si consiguen aprender la importancia del crecimiento personal. "Ellos son ahora folios en blanco, pueden llegar a ser lo que quieran ser, porque estamos en un país del primer mundo" ha señalado el alpinista que ha trasladado a los escolares "que lo importante no es obtener objetivos por obtenerlos sino el crecimiento personal, gestionarse, liderarse y aprender a conducirse".

La presentación del proyecto ha contado además con la visita de la responsable a nivel nacional de Leader in me, Mayte Catalán, quien subrayaba el reto de valientes que supone afrontar este programa. Catalán ha destallado la implantación de este programa en España que cuenta con la implicación de 25 centros educativos aunque solo el colegio Nuestra Señora del Pilar lo va a integrar en todas sus etapas educativas con una hora de trabajo semanal.

El director del centro, Oscar Abellón, ha destacado la importancia de implantar este proyecto innovador en todas las etapas escolares dando a los alumnos competencias del siglo XXI. "La gran característica de la implantación de competencias de programas de este tipo es precisamente el desarrollo potencial de cada una de las personas, sacar el desarrollo de cada uno y lograr un mejor rendimiento y que disfruten de lo que hacen", ha subrayado el responsable de Escolapios Soria.

Leader in me trabaja sobre siete competencias claves que son el aprendizaje permanente, la autogestión, el uso interactivo de recursos, interactuar con otros y con el mundo, la multialfabetización y la transdisciplinariedad.