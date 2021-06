Dos años sin Saca en la capital, entre la nostalgia y la responsabilidad

Soria vive por segundo año consecutivo un jueves La Saca sin fiestas, entre la nostalgia que provoca una ciudad sin sanjuanes y la responsabilidad de seguir cumpliendo las normas para evitar un repunte de casos.

No en vano, la provincia suma hoy 8 casos positivos con 4 brotes activos y 13 casos vinculados y estamos muy cerca de llegar a los 10.000 casos positivos desde el inicio de la pandemia.

La incidencia se sitúa ahora mismo en 38,25 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, 20 a siete días y desciende la ocupación en Uci del 27 al 21 por ciento.

La consejera de sanidad, Verónica Casado, ha destacado la buena evolución general pero ha hecho un llamamiento de nuevo a la prudencia, especialmente de las personas no vacunadas que es el tramo de edad donde se están concentrando los contagios. En este sentido ha advertido que los casos detectados se encuentran entre los grupos de edad de 15 a 29 años y de 30 a 39 años mientras los grupos por encima de 40 registran una importante disminución de casos. Casado ha señalado que la edad media de las pruebas diagnósticas positivas en mayo era de 44 años "y en pocas semanas esa media ha bajado a 34 años".

Soria no cuenta ahora mismo con ningún caso de la variante delta, aunque en Castilla y León se han registrado ocho brotes con 83 casos pero ninguno de ellos está ya activo. La consejera ha asegurado que sigue predominando la variante alfa y que por el momento no hay transmisión comunitaria de la variante delta cómo así indican tanto el seguimiento de los brotes y la falta de aparición de nuevos casos. No ostante no se descarta "que la variante delta pueda desplazar a la variante alfa y provocar repuntes de incidencia por su mayor tranmisibilidad" aunque también ha subrayado que en los entornos con cobertura vacunal modera "no observan mayores tasas de hospitalización ni de fallecimientos por esta variante".

La Junta de Castilla y Léon sigue recomendando el uso de la mascarilla aún cuando el gobierno elimina a partir del sábado la obligatoriedad en exteriores siempre y cuando exista un metro y medio de distancia.