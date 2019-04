Ciudadanos descarta medidas fiscales específicas para Soria y apuesta por primar la densidad de población

Ciudadanos descarta medidas fiscales específicas para la provincia de Soria. El candidato a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, asegura que su partido apuesta por la igualdad y propone medidas para combatir la despoblación en base a la densidad de población.

Igea sostiene que la igualdad debe priorizar su programa para evitar el alto precio que vienen pagando los dos grandes partidos por su apoyo a los nacionalismos. "Estamos pagando con transferencias el apoyo a un gobierno en minoría", ha señalado Igea quien ha añadido que "si nosotros abandonamos el mensaje de igualdad de los españoles, acabaremos siendo como estos dos partidos", en alusión al PSOE y PP. El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha insistido en que "nosotros defendemos que los españoles son iguales en derechos, vivan donde vivan".

En materia sanitaria, también ha descartado la instalación de un equipo de radioterapia en Soria y ha apostado por primar la calidad en la atención a los pacientes de manera que todos tengan acceso a una sanidad de calidad vivan donde vivan.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León,ha asegurado que la formación liberal “no hará demagogia en campaña” proponiendo la construcción de infraestructuras que se demuestren posteriormente inservibles. “No propondremos infraestructuras que después no podamos atender, como ha sucedido con las promesas del bipartidismo en esta Comunidad”, ha dicho en el desayuno empresarias de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), donde ha apuntado a la I+D+i como ejes fundamentales para frenar la despoblación.

Para Igea, una de las inquietudes tanto del empresariado como de la ciudadanía, especialmente en territorios como Soria es la “despoblación, que es un freno al desarrollo”, ha recordado. “En Castilla y León cada vez tenemos menos empleados porque no tenemos gente, nuestra tasa de actividad es baja”, ha lamentado. “Si queremos desarrollar y emprender necesitamos una política activa. Somos el primer partido que ha propuesta políticas concretas fiscales no solo para retener población sino también para atraerla”, ha afirmado. Y entre las mismas se encuentra, además de la rebaja del 60 por ciento en el IRPF a quienes vivan en zonas más despobladas, la apuesta “por las universidades y la innovación y el desarrollo” o la “modernización” de la administración, evitando las trabas burocráticas y logrando que sea más “eficaz, flexible y no esté invadida por la política”.

Unas políticas que contrastas con las conservadoras llevadas a cabo por el PP a lo largo de 30 años que para Igea “es conservadora hasta en los nombres, porque uno de las joyas de la corona es la Fundación Anclaje”, ha ironizado. “En vez de hablar de conservar y frenar debemos hablar de repoblar y de desarrollar, hay que salir de 30 años de marasmo y de aburrimiento”, ha añadido

“Tenemos hospitales sin médicos suficientes y en los que no se pueden cubrir las urgencias”, ha recordado Igea consultado por las necesidades que la provincia de Soria presenta en el ámbito sanitario. “Cs es el partido de la igualdad entre todos los españoles, vivan estos donde vivan. Si llegamos al Gobierno aseguraremos que los sorianos tendrán el mismo tratamiento que por ejemplo los madrileños; y lo haremos acabando con las fronteras sanitarias, facilitando la asistencia a las personas que vivan más alejadas de sus centros y especialmente controlando la calidad de los resultados allá donde se hagan los tratamientos”, ha afirmado.